Settembre da incubo: tutti i rincari previsti

Vediamo quali sono i rincari previsti per questo settembre, che si preannunciano già molto pesanti, a partire dalle bollette.

Il mese di settembre è appena iniziato ma già si preannuncia un potenziale incubo per gli italiani. Già, perché dovrebbero esserci molti rincari, che potrebbero finire per ridurre ancora di più le già svuotate tasche degli italiani.

Gli aumenti delle bollette di luce e gas

Come riporta Pronto bolletta, se è vero che il decreto bollette bis ha prorogato fino a settembre gli sconti sulle bollette di luce e gas – estendendo di fatto il bonus sociale per il terzo trimestre del 2023 – non si sa cosa accadrà da ottobre.

Al momento, infatti, non ci sono certezze che gli aiuti saranno rinnovati e ciò potrebbe comportare un aumento consistente delle tariffe energetiche. Il governo Meloni sta pensando ad alcune contromisure:

Confermare anche per il quarto trimestre gli sconti sulle bollette, attingendo da un “tesoretto” di 10 miliardi che deriverebbe dell’extra gettito IVA generato proprio dai rincari energetici; Nella prossima legge di Bilancio inserire interventi strutturali per ridurre l’impatto degli oneri di sistema che gravano sulle bollette, responsabili di quasi il 20% degli importi fatturati ogni mese; Sul fronte europeo, il governo italiano spinge per l’introduzione di un price cap, un tetto al prezzo del gas sui mercati all’ingrosso. Ma ci sono dei paesi contrari.

Rincari previsti per settembre

Non solo bollette. Altre voci di spesa che rischiano di salassare gli italiani sono:

il materiale scolastico (zaini, astucci, quaderni, penne, matite e altro corredo scolastico);

i libri di testo;

le assicurazioni auto, che stanno risalendo dopo un periodo di relativa quiete;

le tariffe bancarie sui conti correnti e i prelievi;

le rate dei mutui, a causa del rialzo dei tassi deciso dalla BCE.

Senza contare poi il carrello della spesa, contro il quale il Governo Meloni vorrebbe adottare il paniere anti-inflazione voluto dal governo Meloni. Che secondo quanto asserisce l’esecutivo, dovrebbe portare a una riduzione dei costi del 10%.

Restano comunque problemi strutturali che secondo le associazioni dei consumatori non sono state risolte.

