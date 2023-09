Oliver Anthony, chi è il cantante che parla degli ultimi

Oliver Anthony è diventato il fenomeno virale di questa estate. Vediamo chi è questo cantante e il significato di Rich Men North of Richmond.

Negli Stati Uniti, anziché la solita canzonetta pop che poi a settembre tutti dimenticheremo, al primo posto delle classifiche è balzato un brano che parla degli ultimi. Quelli che da quelle parti sono nascosti sotto il tappeto, non sia mai che il Capitalismo venisse smascherato. Si tratta di Rich Men North of Richmond, del cantante country Oliver Anthony.

Il brano è risultato al primo posto della classifica Hot 100 di Billboard e ha raccolto ad oggi 42 milioni e mezzo di visualizzazioni. Viene già definito il Bruce Springsteen dei giorni nostri ma qualcuno lo accusa di populismo.

Vediamo chi è Oliver Anthony, diventato, suo malgrado, il nuovo eroe della sempre più povera Working class hero americana.

Chi è il cantante Oliver Anthony

Come spiega LaRepubblica, è un ex operaio con problemi di alcolismo, il quale di recente ha acquistato un terreno a Farmville, in Virginia, con l’intenzione di costruirvi una fattoria e di allevare bestiame.

Di Oliver Anthony si conosce in realtà molto poco. In un post sul suo profilo Facebook ha affermato che il suo vero nome è Christopher Anthony Lunsford. Che suo nonno era Oliver Anthony, e Oliver Anthony Music è dedicato non solo a lui, ma agli Appalachi del 1930 dove è nato e cresciuto. Poi racconta:

Ho lasciato la scuola a 17 anni. Ho lavorato in diversi stabilimenti in North Carolina, l’ultimo era una cartiera, un inferno di 6 giorni alla settimana per 14 dollari e mezzo l’ora. Nel 2013, ho avuto una brutta caduta sul lavoro e mi sono fratturato il cranio. Sono dovuto tornare a casa in Virginia, mi ci sono voluti sei mesi prima di poter lavorare di nuovo

Racconta poi dei tempi difficili degli ultimi 10 anni:

Dal 2014 e fino a pochi giorni fa, ho fatto il venditore per prodotti industriali: il mio lavoro mi ha portato in tutta la Virginia e in Carolina dove ho incontrato decine di migliaia di altri colletti blu nei cantieri e nelle fabbriche

Poi afferma di come la sua storia sia quella di tanti in America:

Ho passato tutto il giorno, tutti i giorni, negli ultimi 10 anni, ad ascoltare la stessa storia: la gente è dannatamente stanca di essere trascurata, divisa e manipolata. Nel 2019, ho preso per 97.500 dollari il terreno per la futura fattoria, devo ancora circa 60.000 dollari. Per il momento vivo in un camper da 750 dollari con un telo sul tetto

Ad onor del vero, la musica country è tornata prepotentemente in auge negli Usa, dato il buon successo di altri artisti. Rich Men North Of Richmond ha avuto un grande successo di pubblico, ma non manca chi lo addita come il solito populista. Anche la critica della politica è stata trasversale, dai repubblicani ai democratici.

Oliver Anthony però si dichiara politicamente super partes, visto che secondo lui, ed è difficile dargli torto:

entrambe le parti servono lo stesso padrone, e quel padrone non è qualcuno di buono per la gente di questo paese

Ad onor del vero, la sua canzone ha fatto breccia soprattutto tra i conservatori, poiché sembra prendere di mira in particolare i burocrati di Washington. Si pensi a Marjorie Taylor Greene, Matt Walsh o John Rich. Ma è stato anche paragonato ad artisti progressisti come Tyler Childers e Zach Bryan.

Forse la sua forza è anche questa: gli piovono critiche ed elogi da tutte le parti.

Cosa dice il testo di Rich Men North of Richmond

Ecco alcuni passaggi significativi del testo Rich Men North of Richmond, di Oliver Anthony:

Ho dato via l’anima, lavorando tutto il giorno, ore di straordinario per una paga da schifo (…) Così ora posso sedermi qui e buttare via la mia vita, trascinarmi fino a casa e affogare i miei problemi

Vogliono il controllo totale, vogliono sapere cosa pensi. Non credono che tu lo sappia, ma io so che tu lo sai. Il tuo dollaro non è me..a ma viene tassato fino agli sgoccioli, sono loro: gli uomini ricchi a Nord di Richmond

Ecco il video del brano Rich Men North of Richmond:

– / 5 Grazie per aver votato!