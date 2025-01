Serpente del Paradiso, chiamato così perché “sa volare”

Parliamo del Chrysopelea paradisi, meglio noto come serpente del paradiso, che riesce ugualmente a planare da un albero all’altro.

In quest’articolo vi raccontiamo la storia curiosa del Serpente del Paradiso. Vi sono alcune specie animali che, pur non essendo in grado di volare come gli uccelli, hanno perlomeno la capacità di planare, una strategia molto efficiente dal punto di vista energetico per sfuggire a potenziali predatori o raggiungere un appetitoso boccone situato su un albero vicino.

Scoiattoli volanti (Pteromyini), petauri dello zucchero (Petaurus breviceps) e draghi volanti (Draco) sono tutti muniti del cosiddetto patagio, una larga membrana a forma di ali tra le zampe anteriori e posteriori, che genera portanza e fa sì che essi non si schiantino semplicemente al suolo.

Il serpente volante del Paradiso: caratteristiche e dove si trova

Il serpente volante del paradiso (Chrysopelea paradisi), d’altro canto, non ha arti a cui tale membrana si possa agganciare e il suo corpo attorcigliato non è certamente l’ideale per generare portanza.

Ma ciò non sembra aver scoraggiato quest’animale dal nome così evocativo, che ha sviluppato una tecnica tutta sua per riuscire ugualmente a planare per alcuni metri da un albero all’altro.

