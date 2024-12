Pando, la storia del pioppo vecchio almeno 16 mila anni

Calcolata per la prima volta l’età del pioppo tremulo clonale nello Utah, chiamato Pando, pari a 16 mila anni. Scopriamo come.

Tra i 110.000 e i 12.000 anni fa gli esseri viventi sulla Terra affrontavano l’ultima glaciazione (comunemente, ma impropriamente detta anche era glaciale), alla quale solo i più resistenti alle temperature estreme riuscirono a sopravvivere. Anche questi ultimi, ovviamente, rappresentano ormai solo un lontano ricordo…oppure no? C’è infatti un pioppo tremulo (Populus tremuloides), affettuosamente chiamato Pando (dal latino per “mi estendo”), che si permette di dissentire.

La storia di Pando

Già noto come l’albero più grande al mondo, coi suoi circa 47.000 fusti connessi da un sistema radicale che si estende per quasi 43 ettari nella Fishlake National Forest nello Utah, il nostro non sembra accontentarsi di un singolo record.

Ricercatrici americane hanno infatti di recente provveduto a effettuare per la prima volta una datazione di Pando, dalla quale è emerso che il pioppo è vecchio almeno 16.000 anni! Saranno sufficienti per valergli anche lo scettro dell’essere vivente più anziano al mondo?

CONTINUA A LEGGERE

Ricevi le news senza censure su Telegram:

5,0 / 5 Grazie per aver votato!