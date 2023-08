Serie A 2023-24, ecco la classifica finale secondo i bookmakers

Il campionato di Serie A 2023-24 ha visto già partire bene Inter, Milan e Napoli. Ecco la possibile classifica secondo le quotazioni.

Il campionato di Serie A 2023-24 è già arrivato alla seconda giornata. Un inizio nel quale big come Napoli, Inter e Milan non hanno deluso le aspettative, mentre per Roma e Lazio si può parlare di falsa partenza. Forse anche attesa per i malumori che Mourinho e Sarri hanno esternato nel corso del pre-campionato. E’ partita invece così così l’Atalanta, attesa all’ennesima prova di maturità come Big. Tra le sorprese, va annoverato il Verona, con 2 vittorie su 2.

Ma cosa dicono i bookmakers? Chi è la favorita? E chi sarà la sorpresa? Ecco la possibile classifica finale di Serie A 2023-24.

Chi è la favorita per il campionato di Serie A 2023-24

Come riporta Il primato nazionale, la squadra favorita è l’Inter, quotata 2.87, mentre il Napoli campione in carica “solo” 4.2. Il che un po’ sorprende, perché il mercato dei nerazzurri non è stato scoppiettante (preoccupa la difesa), mentre gli azzurri hanno mantenuto quasi la stessa squadra (è partito solo lo stantuffo di difesa Kim) sebbene abbiano cambiato l’allenatore: Rudi Garcia. E questo forse è un grosso punto interrogativo.

Occorre però dire che, almeno questo inizio campionato, il cambio non si è avvertito, anche perché l’allenatore francese non ha cambiato nulla con molta intelligenza.

Al terzo posto viene invece posta la Juventus, quotata a 4.33. Probabilmente la leggera differenza col Napoli è data dal fatto che i bianconeri non partecipano a nessuna competizione europea e che vantino in avanti forse la coppia più forte del torneo: Vlahovic e Chiesa. Da valutare poi un possibile ritorno di Pogba.

Più indietro invece il Milan, che si piazza quarto, a quota 6. Una quotazione forse ingiusta, poiché sono arrivati giocatori importanti come Pulisic e Reijnders e sono rimasti Leao, Hernandez e Giroud. Malgrado le lusinghe arabe e almeno per ora.

Quinto posto per la Roma, molto indietro, con quota 17. In avanti ci sono Belotti – Dybala, coppia che rievoca la coppia stellare del Palermo 2013 – 2014 vincitore del campionato di Serie B. Ma sono passati 10 anni ormai. A loro si è aggiunto Lukaku, che però è un’incognita e qualcuno rievoca lo spettro del brasiliano Adriano.

Sesta e settima Atalanta e Lazio, molto indietro. Sorprende in particolare la quota 15 della Dea, evidentemente non ancora vista come protagonista. Non basta per i bookmakers il tridente Lookman, Zapata, Pasalic, oltre all’arrivo di De Ketelaere, voglioso di riscatto e già in gol alla prima giornata.

Chi sarà la sorpresa della Serie A 2023-24 per i bookmakers?

Il Monza è invece considerata la possibile sorpresa della Serie A 2023-24. Lo scorso anno si è posizionata a metà classifica, rispettando l’obiettivo di inizio stagione. Ma quest’anno potrebbe anche agguantare un settimo posto. Dipenderà molto anche dalle altre, su tutte le romane e l’Atalanta, nonché la Fiorentina, da tempo non più annoverata tra le Big.

Ricevi le notizie direttamente sulla tua mail (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Inserisci indirizzo e-mail *

– / 5 Grazie per aver votato!