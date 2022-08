Oroscopo: quali sono i segni zodiacali più sfortunati in assoluto

Quali sono i segni zodiacali più sfortunati in assoluto? L’Oroscopo viene seguito da milioni di persone. Alcuni lo fanno per pura curiosità, con distacco ed ironia. Per altri invece è un fedele premonitore di come andrà la giornata, la settimana entrante o l’anno che verrà.

Certo, per i razionali è idea diffusa che proprio l’Oroscopo finisca per influenzare il nostro modo di agire e quindi faccia sì che certe previsioni davvero si verifichino.

Per esempio, se ci dice che è l’anno buono per trovare lavoro, lo cercheremo con più insistenza. Se invece ci dice che è l’anno giusto per trovare l’amore, magari saremo più predisposti verso gli altri, confidando in qualche buona stella. Viceversa, ci potremmo comportare al contrario.

A quanto pare, però, alcuni segni sembrano particolarmente sfortunati per antonomasia. Scopriamo quali.

Quali sono i segni zodiacali più sfortunati

Come riporta SuperEva, la Bilancia è associata all’equità e alla giustizia ed è governata da Venere. Questo segno, in realtà, non si sente sopraffatto dalla sfortuna. Tuttavia, è molto sensibile rispetto alle ingiustizie che accadono nel mondo. E’ come se sentisse proprie le sfortune dell’umanità. Dunque, sente una negatività di fondo.

Il segno dello Scorpione è molto suscettibile e prende sul personale ogni piccolo gesto. Si sente costantemente disprezzato o mancato di rispetto, quasi come se gli fosse stata lanciata una maledizione. Pertanto, questa negatività costante che sente attorno a sé gli fa risentire anche le situazioni ordinarie come sfortunate.

I segni governati da Mercurio, ovvero Gemelli e Vergine, si trovano all’opposto rispetto alle vibrazioni positive emanate da Giove. E ciò li porta a dover faticare molto per ottenere ciò che vogliono.

Qual è il segno zodiacale più sfortunato

Ma il segno zodiacale che si sente più sfortunato è quello dei Pesci: si tratta di persone piuttosto sensibili, ma amano anche vivere la loro vita come se fosse una commedia romantica. Sentono che il mondo sia sempre contro di loro anche quando così non è.

Dunque, in generale, più che segni sfortunati, parliamo di costanti sensazioni negative che portano a credere di essere tali.

