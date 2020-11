Che personaggio Disney sei in base al tuo segno zodiacale

Dimmi qual è il tuo segno zodiacale e ti dirò che personaggio Disney sei.

La Disney è da circa un Secolo la fabbrica di sogni per antonomasia. Sfornando personaggi in continuazione, traendo spunti dalla realtà, metaforizzandola. Ma anche adeguandosi ai tempi, come visto in questo articolo per i personaggi femminili. Passati dalle incantate e sognatrici dei primi decenni alle combattenti guerriere degli ultimi anni.

Sono tante le generazioni cresciute coi film Disney, diventata a partire dagli anni ’80 una autentica multinazionale che ha dovuto spostare i propri investimenti per non fallire.

Ogni personaggio Disney ha la propria personalità e caratteristica. Proprio come i Segni zodiacali. Scopri il tuo nella carrellata che segue.

Personaggio Disney corrispondente al proprio segno zodiacale

Star Insider ha stilato un interessante elenco:

Ariete

Le donne di questo segno sono impulsive e determinate, come le principesse Anna (Frozen) e Merida (Ribelle – The Brave), che si distinguono per audacia, coraggio e decisione.

Entrambe rifiutano di rimanere passive e perseguono ciò che vogliono, senza aspettare che qualcuno agisca al loro posto e scommettendo sulle proprie capacità.

Toro

Alle donne del Toro piace stare nella zona di conforto e intraprendono il cambiamento solo di fronte a evidenti buoni motivi per farlo. Un esempio è Lilli (Lilli e il vagabondo), che rinuncia alla vita agiata solo quando è certa del fatto che sarà felice con il Vagabondo.

La fatina Campanellino è un’altra rappresentante di questo segno. È così leale a Peter Pan, che in molti pensano che sia innamorata di lui.

Gemelli

Le donne dei Gemelli sono molto osservatrici, adorano conoscere le novità e percorrere tutte le possibilità. Un ottimo esempio è Ariel (La Sirenetta), che non si accontenta di conoscere solo ciò che esiste nel mondo marino.

Altra curiosa per natura è Alice (Alice nel paese delle meraviglie).

Le persone dei Gemelli adorano uscire alla scoperta del nuovo, ma anche far ritorno alla propria base per raccontare ciò che hanno visto. È il caso di Wendy (Peter Pan), che va nell’Isola che non c’è, ma presto vuole tornare a casa.

Cancro

Le appartenenti al segno del Cancro sono passionali, sentimentali e dolci. Sono anche molto sognatrici e timide, come Aurora (La bella addormentata nel bosco).

Le persone del Cancro sono molto legate alla famiglia, premurose e a attente, come Bianca Neve, che si prende cura dei Sette Nani come fossero i suoi figli.

Altro esempio di questo segno è Giselle (Come d’incanto) che non perde il suo romanticismo nell’affrontare la vita reale e si prende cura della figlia di Robert come se fosse sua.

Leone

Le donne del Leone sono ferme, decise e assumono rapidamente posizioni di leadership. Come la principessa Jasmine (Aladdin), a cui piace dare ordini affinché tutto proceda come lei vuole, anche quando è necessario rompere le regole.

Le nate sotto il segno del Leone si innamorano solo quando sono certe che ne vale la pena, come Megara (Hercules), che cede ai corteggiamenti di Hercules solo dopo avere le prove del suo valore.

Le donne del Leone non perdono mai il proprio contegno, come Nala (Il Re Leone) che anche sotto il dominio crudele di Scar conserva dignità e maestosità.

Vergine

Le donne della Vergine analizzano tutti i contro di una situazione prima di agire. Come Cenerentola, che non risparmia energie per conquistare una vita migliore.

Bilancia

Le nate sotto il segno della Bilancia analizzano tutti gli aspetti della situazione e delle persone, prima di esprimere un giudizio. Come Bella (La Bella e la Bestia), queste donne sono affascinanti e diplomatiche.

Altro personaggio del segno è Jessie (Toy Story), che vive nel tentativo di conciliare le discussioni e ha continuo bisogno di attenzioni.

Scorpione

Le donne dello Scorpione odiano perdere il controllo e sono certe di poter risolvere qualsiasi crisi. Sono intense, guerriere e coraggiose, come Esmeralda (Il gobbo di Notre Dame).

Le donne di questo segno possono sembrare violente e aggressive, ma in fondo hanno un cuore grande e usano la forza per ottenere ciò in cui credono, come Kida (Atlantis), che fa di tutto per salvare l’isola.

Sagittario

Le donne del sagittario sono esploratrici per natura, come Raperonzolo (Rapunzel – L’intreccio della torre). Detestano rimanere intrappolate, hanno bisogno di scoprire il mondo e raccontarlo.

Sono indipendenti e si adattano a situazioni difficili, come Elsa (Frozen – Il regno di ghiaccio), isolata sulla montagna ghiacciata.

Un’ottima rappresentante di questo segno è la principessa Leia (Star Wars), a cui non piace essere servita e usa il suo potere per combattere contro le ingiustizie.

Capricorno

Le donne del Capricorno sono responsabili e lottano per ottenere ciò che vogliono, come la principessa Tiana (La principessa e il ranocchio), che svolge due diversi lavori per realizzare il sogno di aprire un suo ristorante.

Acquario

Le donne dell’Acquario hanno difficoltà a gestire le proprie emozioni e sono molto generose. Come Mulan, che spesso rinuncia ai propri desideri per il bene del prossimo.

Adorano conversare, sono curiose e amano la scoperta, come Jane (Tarzan), che non si spaventa di fronte alla possibilità di vivere nella foresta.

Pesci

Guidate dall’intuizione, le nate sotto il segno dei Pesci si distinguono per un tratto marcante: la compassione. Come Pocahontas, che è sempre pronta a farsi carico del dolore altrui, offrendo aiuto e consigli.

