Help, il gesto con la mano che può salvare da violenze: come si fa

Come si fa e come riconoscere il segnale con la mano Help per chiedere aiuto in caso di tentativo di violenza sulle donne.

Il segnale di aiuto chiamato diffusamente ‘Help‘, realizzato in codice tramite alcuni semplici movimenti della mano da parte della persona in potenziale pericolo, è diventato molto importante per la lotta contro gli stupri e le violenze sulle donne in generale.

Certo, da solo non basta, perché occorre una educazione che parta dalle famiglie e continui nelle scuole, oltre che un maggiore sostegno da parte della legge verso coloro che vogliono denunciare. A tutto ciò, andrebbe aggiunto un maggior presidio delle forze dell’ordine e una maggiore illuminazione stradale.

Il segnale di aiuto in codice è stato per esempio molto utile a una donna che a Roma è riuscita a chiedere aiuto a una farmacista, la quale lo ha riconosciuto e con una scusa ha portato la donna sul retro per chiedergli i particolari. La polizia, ricostruiti i fatti, ha arrestato l’uomo.

E’ quindi importante conoscere il segnale di aiuto in codice Help sia per chi può eseguirlo sia per chi deve recepirlo. Ne parliamo dunque di seguito.

✋🏻✊🏻 Help, cos’è il gesto con la mano contro le violenze sulle donne

Come spiega Vogue, il segnale è stato realizzato nel 2020 dalla Women’s Funding Network per venire incontro a tutte le donne che, costrette dal lockdown mondiale a stare rinchiuse in casa col proprio carnefice, a eseguire il gesto durante una videochiamata con parenti o amici. O nei pochi momenti di socializzazione concessi dalla Pandemia (quando si usciva solo per fare la spesa, andare dal medico, recarsi al lavoro, prendere dei farmaci in Farmacia, ecc.)

La presidente e amministratrice delegata della Rete Elizabeth Barajas-Román ha presentato l’iniziativa allora come

un modo per aiutare le persone bloccate in casa e forse anche qualcuno che è malato di virus. Ma anche per le crescenti pressioni finanziarie che aumentano l’escalation dei casi di violenze. Dunque, si è pensato a nuovi strumenti che le vittime di abusi possano utilizzare

Infatti, in un precedente articolo abbiamo parlato di come durante la Pandemia i crimini siano aumentate vertiginosamente.

✋🏻✊🏻 Come si fa il segnale di aiuto Help per segnalare violenza

Il gesto è semplice:

si mostra prima la mano aperta; poi si posiziona il pollice in senso orizzontale in mezzo alla mano; infine la si chiude con le altre 4 dita a formare un pugno chiuso.

Il gesto va fatto nel modo più discreto possibile per non dare nell’occhio al carnefice, ma anche cercando di farsi notare da qualcuno. Dunque, per quanto sia semplice, occorre anche essere abili.

Ovviamente, il gesto va anche riconosciuto dalla persona che dovrebbe aiutare, altrimenti è inutile. Per aiutare a riconoscerlo, mostriamo prima un’immagine e poi un video:

