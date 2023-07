Scozia, abbattuti 16 milioni di alberi per parchi eolici: la follia green che distrugge l’ambiente

In Scozia milioni di alberi dal 2000 sono stati abbattuti per fare spazio ai parchi eolici. I numeri sono allarmanti.

La Scozia è notoriamente un paese verde, dai paesaggi magnifici, che spesso fanno da palcoscenico naturale ai film Fantasy. Tuttavia, il rischio è che lo sfondo potrebbero essere sempre più delle antiestetiche pale eoliche in luogo di verdeggianti alberi.

Mairi Gougeon, segretario per gli affari rurali, ha stimato che dal 2000 sono stati abbattuti 15,7 milioni di alberi in terreni attualmente gestiti dall’agenzia Forestry and Land Scotland (FLS). Praticamente oltre 1.700 al giorno.

Ha insistito sul fatto che esisteva una presunzione di pianificazione a favore della protezione dei boschi e che gli sviluppatori di parchi eolici avrebbero dovuto intraprendere “piantagioni compensative altrove”.

Ma Liam Kerr, un deputato conservatore scozzese, ha detto che il pubblico sarebbe rimasto “stupito” dal totale e ha citato le preoccupazioni per gli sviluppi che erano stati sollevati con lui “dalle comunità di tutto il paese”.

La Scozia ha già turbine teoricamente in grado di generare 8,4 GW di potenza, ben oltre la metà del totale del Regno Unito, ma i ministri del SNP vogliono aggiungere altri 8-12 GW.

In Scozia milioni di alberi abbattuti per realizzare parchi eolici

Come riporta Maurizio Blondet, il John Muir Trust, un ente per la conservazione, ha avvertito che la nuova soglia per consentire alle aziende di parchi eolici di costruire turbine su terreni selvaggi è così bassa che sembra impossibile per loro non raggiungerla.

L’obiettivo eolico di SNP include anche la sostituzione delle turbine esistenti che potrebbero essere alla fine della loro vita utile con versioni ancora più alte e più grandi, un processo chiamato “repowering”.

All’inizio di quest’anno è emerso che alcuni sviluppatori vogliono erigere turbine alte fino a 850 piedi, l’equivalente di oltre 60 autobus a due piani. In una lettera al signor Kerr, datata 13 luglio, la signora Gougeon ha affermato che l’equivalente di circa 7.858 ettari di alberi è stato abbattuto per far posto ai parchi eolici dal 2000.

Con una media di 2.000 alberi per ettaro, ha affermato:

Questo dà un totale stimato di 15,7 milioni di alberi che sono stati abbattuti per facilitare lo sviluppo del parco eolico (…) L’allontanamento dovrebbe essere consentito solo laddove consegua benefici pubblici aggiuntivi significativi e chiaramente definiti Leggi anche: Turchia: dall’Ucraina all’Africa, Erdogan sempre più…

Guerra in Ucraina: da gas a missili nucleari, quali rischi…

Laddove i boschi vengono rimossi in associazione con lo sviluppo, gli sviluppatori saranno generalmente tenuti a fornire piantagioni compensative al fine di evitare una perdita netta di boschi (…) molti degli alberi abbattuti saranno stati “ripiantati in loco” o sostituiti altrove, e la stragrande maggioranza faceva parte di un raccolto commerciale che sarebbe stato comunque abbattuto “alla fine della loro rotazione”

Ma il signor Kerr, un MSP del nord-est, ha dichiarato:

La maggior parte delle persone sarà stupita nel vedere il numero di alberi abbattuti per far posto ai parchi eolici (…) Sono stato contattato molte volte dalle comunità rurali di tutto il paese che mi chiedevano l’ubicazione di questi sviluppi, condividendo legittime preoccupazioni non solo sull’impatto visivo ma anche sui danni alla fauna selvatica e agli affari. Ora apprendiamo che ci sono danni significativi quando si tratta di alberi”

i ministri “devono essere consapevoli” dei “costi significativi” che potrebbero essere sostenuti con l’ubicazione dei parchi eolici

Ma il numero potrebbe essere molto più elevato

Un portavoce di FLS ha affermato fieramente di aver abbattuto più di 500 milioni di alberi dal 2000:

L’energia rinnovabile generata dai parchi eolici è un elemento chiave nella risposta della Scozia all’emergenza climatica e il passaggio verso lo zero netto e l’infrastruttura terrestre che gestiamo genera energia sufficiente per 600.000 case

Morag Watson, direttore della politica presso l’ente commerciale Scottish Renewables, individua nella carenza di gas e nell’emissione di Co2 le ragioni di questa strage:

Il prezzo volatile del gas importato ha lasciato i consumatori di energia che soffrono alcuni dei prezzi più alti a memoria d’uomo, insieme a un’emergenza climatica che significa ridurre la quantità di carbonio che emettiamo il più rapidamente possibile. La costruzione di nuovi parchi eolici, la forma più economica di generazione di energia, affronta entrambi i problemi contemporaneamente

SNP si impegna a piantare 36 milioni di alberi in Scozia entro il 2030. Poi però non lamentiamoci se, quando piove, il terreno non trattiene l’acqua e tutto finisce a valle, distruggendo campi agricoli, allagando strade e case, inondando capannoni e sedi di aziende.

Alla fine si contano i danni economici e le vittime, e si dà colpa ai cambiamenti climatici…

Ricevi news senza censure su Telegram

– / 5 Grazie per aver votato!