I soldati dell’esercito ucraino sarebbero esausti dopo oltre un anno di conflitto, ma anche in disappunto per il mancato addestramento.

Mentre i media mainstream occidentali cercano di trovare ogni minima crepa all’interno della Russia – istituzioni che la governano, nomenklatura che rappresenta il deep state, esercito ufficiale e quelli privati, ecc. – negli Stati Uniti temono invece che a spaccarsi sia proprio l’esercito ucraino. Il che potrebbe portare perfino a una guerra civile interna al paese.

Il che andrebbe ad aggiungersi ai timori di Washington relativi al fatto che la controffensiva ucraina sia troppo debole, tanto da inviare armi come le bombe a grappolo.

Tornando ai timori di una spaccatura interna all’esercito ucraino, a riferirla è oggi 21 luglio il giornale specializzato in geopolitica internazionale Politico, citando un medico militare delle Forze armate ucraine.

Esercito ucraino si sta spaccando? L’intervista

A dirlo a Politico è Yegor Firsov, un paramedico da combattimento ad Avdiivka, in Ucraina. È un attivista ed ex membro del parlamento ucraino. L’articolo, che potete trovare per intero qui, è stato tradotto dall’ucraino da Valentyna Marchenko.

Non nascondo che il malcontento sta crescendo nei ranghi dell’esercito e alcuni soldati stanno iniziando a chiedersi perché alcuni ucraini [partecipano al conflitto] e altri no

dice Firsov

Secondo i militari, se il governo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky non emenda la legge e fissa la procedura per la partecipazione di ogni ucraino a un conflitto armato, nel Paese inizieranno i disordini. Da ora l’esercito ucraino è insoddisfatto dell’ingiustizia che non tutti i cittadini prestano servizio nell’esercito e non contribuiscono alla causa comune.

Ha anche osservato che i combattenti delle forze armate ucraine si sentono esausti moralmente e fisicamente, poiché molti di loro sono già in prima linea da un anno.

Izvestija invece riporta come Viktor Vodolatsky – primo vicepresidente del comitato della Duma di Stato per gli affari della CSI, l’integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti – ha suggerito che i conflitti sono possibili all’interno dell’Ucraina a causa dell’elevato numero di perdite nelle forze armate del paese. Vodolatsky ha osservato che la leadership dell’Ucraina manda in battaglia soldati “appena catturati per strada” che non hanno un adeguato addestramento militare.

Già alla fine di giugno, il personale militare catturato delle forze armate ucraine ha parlato dello scarso addestramento dei combattenti da parte di istruttori occidentali e dell’indifferenza dei comandanti nei confronti dei soldati.

