Maltempo in Emilia Romagna: 1,6 milioni di abitanti a rischio

L’Emilia Romagna è la regione più esposta al rischio idrogeologico e ad ogni maltempo rischia frane e alluvioni.

L’Emilia Romagna è preda del maltempo. La conta dei danni è ancora in corso e per un bilancio definitivo occorrerà attendere la fine della “tempesta perfetta” che ha colpito una delle regioni più efficienti d’Italia. Tra bombe d’acqua, nevi sciolte e terreni secchi. Ma già si conta qualche vittima, crolli e tanti sono gli sfollati.

Il maltempo ha bloccato perfino il mitico Gianni Morandi, che ieri mattina non ha potuto partecipare al programma di Fiorello Viva Raidue!.

Purtroppo, si tratta di un disastro annunciato, visto che l’Emilia Romagna è la regione italiana con il più alto rischio idrogeologico: un dato sorprendente ma che emerge da uno studio dell’Ispra.

⛈ Emilia Romagna: 1,6 milioni di abitanti a rischio

Come riporta Corriere della sera l’ultimo studio ISPRA risale al 2017, ma difficilmente le cose sono migliorate nei sei anni successivi. Anzi, probabilmente sono pure peggiorate.

Orbene, tale studio ha certificato che l’11% dell’intera superficie emiliano-romagnola è esposta ai danni dovuti a precipitazioni abbondanti e frane. Dopo l’Emilia-Romagna c’è un’altra regione del Nord, peraltro confinante: la Lombardia con il 7,8% del suo territorio considerato a rischio.

I fattori sono sempre i soliti 2: cementificazione selvaggia da un lato e cambiamenti climatici dall’altro. Tuttavia, c’è una terza regione del Nord da chiamare in causa: la Liguria, che paga il triste primato di danni subiti. Un lembo di terra distrutto dalla cementificazione selvaggia.

In Emilia Romagna sono state infatti censite oltre 80.000 frane. Solo la Lombardia ne conta di più. L’Unione bonifiche dell’Emilia Romagna calcolava nel 2020 che servono 894 di messa in sicurezza per un valore di 1 miliardo e 100 milioni.

