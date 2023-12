Scioperi trasporti, gennaio 2024 sarà un incubo: date e città coinvolte

Scopriamo quali sono tutti gli scioperi previsti per gennaio 2024, sia per gli aeroporti che per i mezzi pubblici locali.

Quali sono gli scioperi di gennaio 2024? Nel corso del 2023 sono stati tanti gli scioperi nei trasporti, e lo sa bene chi viaggia o si sposta ogni giorno da pendolare per studio o lavoro. Con il ministro dei trasporti Matteo Salvini che ne ha precettati diversi.

Il 2024 si preannuncia forse anche peggiore, se si considera come inizierà. Infatti, a gennaio il calendario degli scioperi nei trasporti è già molto fitto, e non risparmierà sia il trasporto aereo che quello locale.

Ecco le varie date e le città coinvolte previste al momento della scrittura degli scioperi di gennaio 2024.

Sciopero aeroporti: tutti quelli di gennaio 2024

Come riporta QuiFinanza, partendo dagli aeroporti, lunedì 8 gennaio 2024, i sindacati FLAI Trasporti e Servizi hanno annunciato lo sciopero del personale della società Triveneto Sicurezza operante presso gli aeroporti di Venezia e Treviso. La sospensione delle attività, in questo caso, sarà di 24 ore: dalle ore 00:01 alle 23.59.

Sempre l’8 gennaio 2023, un altro sciopero di 24 ore è stato confermato dai sindacati OST FIT-CISL/UGL-TA in rappresentanza del personale “Appalti” delle società CFT e REKEEP, operanti presso l’aeroporto di Firenze nella gestione del carico e scarico dei bagagli, della pulizia degli aerei e del nastro smistamento bagagli.

Infine, come stabilito dai sindacati OST USB, sciopereranno per 24 ore anche i lavoratori delle società ADR del comparto assistenza e sicurezza operanti presso l’aeroporto di Fiumicino. Anche in questo caso la sospensione delle attività riguarderà la fascia oraria 00:01 – 23:59 di lunedì 8 gennaio 2024.

Scioperi anche verso fine mese: il 24 gennaio lo sciopero aereo che coinvolge i lavoratori della società Enav a livello nazionale, per 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00.

Gli scioperi del trasporto pubblico locale di gennaio 2024

Per quanto concerne il trasporto pubblico, lo sciopero di lunedì 8 gennaio interesserà soprattutto Palermo, Pistoia e Trieste. In questo modo:

Palermo per 4 ore, per uno sciopero indetto dai sindacati OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, FAISA-CISAL, ORSA TPL e COBAS che coinvolgerà il personale Amat, dalle 9:00 del mattino alle 13:00;

Pistoia per 4 ore, per uno sciopero indetto dai sindacati OST FILT-CGIL, UILT-UIL che coinvolgerà il personale della società Autolinee Toscane, dalle 8:30 del mattino alle 12:30;

Trieste per 24 ore, per uno sciopero indetto dai sindacati OSR UGL FERROVIERI che coinvolgerà il personale di manutenzione della società RFI Doit, dalle ore 8:01 di lunedì 8 gennaio alle ore 8:01 di martedì 9 gennaio.

Ecco altri scioperi in altre città:

10 gennaio 2024 lo sciopero dei trasporti pubblici locali a Pavia, per 4 ore, dalle 11:00 alle 15:00;

12 gennaio lo sciopero dei trasporti pubblici locali a Apiro (MC), per 24 ore;

il 15 gennaio lo sciopero dei trasporti pubblici locali a Udine, per 7 ore, dalle 15:00 alle 22:00;

16 gennaio lo sciopero del trasporto pubblico locale a Roma gestito da Paolo Scoppio autolinee, per 4 ore, dalle 12:30 alle 16:30;

23 gennaio lo sciopero dei trasporti pubblici locali gestiti dalla società Busitalia della regione Umbria, per 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00.

