Scherzo telefonico alla Meloni: le altre vittime del duo comico russo

Vovan e Lexus, autori dello scherzo telefonico alla Meloni, hanno avuto altre vittime illustri, anche statisti.

Lo scherzo telefonico del duo comico russo “Vovan e Lexus” ai danni della Premier Meloni è sicuramente inquietante, poiché fa emergere quanto siano vulnerabili i nostri sistemi di comunicazione, perfino di Palazzo Chigi. Tanto che si è dimesso il consigliere diplomatico Talò.

Per fortuna, Giorgia Meloni se l’è cavata abbastanza bene, non facendo emergere dichiarazioni compromettenti e imbarazzanti, parlando solo di una “stanchezza” che ormai è evidente in tutto l’occidente rispetto alla guerra in Ucraina. E al fatto che ci si aspettava risultati migliori. La cosa, insomma, poteva finire molto peggio.

Detto questo, c’è un altro fatto che può “consolarci“: il duo comico Vovan e Lexus vanta altre vittime illustri, anche statisti.

Altre vittime del duo comico dello scherzo alla Meloni

Come riporta La7, dietro gli pseudonimi Vovan e Lexus si nascondono i comici russi Vladimir Kuznetsov e Aleksej Stoljarov. I loro scherzi telefonici, soprattutto se a carico di statisti, cercano anche di estirpare delle frasi che possano poi essere strumentalizzate appannaggio della propaganda russa.

Altre vittime illustri del duo comico russo sono altri due statisti: Boris Johnson, ex Primo Ministro britannico, dunque anche il sofisticato ed efficiente paese della Corona si è fatto banalmente gabbare. L’altro è il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez.

Altre vittime illustri sono state l’autrice britannica J.K. Rowling, nota soprattutto per i libri sul maghetto Harry Potter, diventati uno straordinario franchise. La leggenda della musica Elton John, quindi un altro britannico, del resto tra Russia e Gran Bretagna non corre buon sangue dai tempi della Seconda guerra mondiale. E poi Elina Valtonen, conduttrice televisiva finlandese, un altro paese diventato ormai nemico dei russi.

In generale, almeno gli statisti, dovrebbero evitare di usare il telefono. Uno strumento troppo esposto e facilmente vulnerabile, se contiamo anche la novità dell’Intelligenza artificiale, capace di modificare la voce rendendola uguale a chi si vuole. Si stanno anche effettuando scherzi telefonici ai danni degli anziani.

