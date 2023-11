Now and then dei Beatles è un fake? I dubbi di un artista russo

Now and then è l’ultimo brano restaurato dei Beatles, scritto da John Lennon e mai pubblicato. Non mancano però dei dubbi.

L’immenso patrimonio dei Beatles continua a sfornare brani. L’ultimo è “Now and Then”, terzo brano postumo dei Beatles. Infatti già nel 1994 McCartney, Harrison e Starr erano tornati in sala d’incisone per lavorare al progetto “The Beatles Anthology” rielaborando tre inediti scritti da Lennon: uno per ciascuno dei tre doppi album programmati dal 1995 al 1996.

Come spiega RaiNews, queste tre tracce erano contenute assieme a “Grow Old with Me” in alcune cassette che John aveva inciso prima di morire, sulle quali Lennon aveva scritto “for Paul” e che Yoko Ono nel 1994 consegnò effettivamente a Paul McCartney. Paul, George e Ringo scartarono a priori proprio quella che Yoko aveva pubblicato su “Milk and Honey” e cominciarono a lavorare sulle rimanenti tre.

“Now and Then” non trovò invece posto nelle antologie perché troppo rovinata. Ma oggi, proprio grazie all’intelligenza artificiale generativa, il brano è stato restaurato. Ed è “bastato” aggiungere altri strumenti per renderlo il brano apprezzabile oggi.

Tuttavia, restano dei dubbi, come quelli avanzati dall’artista russo Yuri Loza.

Yuri Eduardovich Loza è un poeta, compositore e cantante russo. Come riporta Izvestija, non capisce perché questa canzone venga presentata come una composizione dell’intero gruppo e non di John Lennon. Si chiede anche perché la canzone non sia stata pubblicata decenni fa.

Perché non lo hanno fatto subito? Doveva adattarsi a tutti gli ultimi album, ovunque potessero metterlo. Ma perché è stato necessario affrontarlo 40 anni dopo? È tutto un mistero per me. Tuttavia, questa (canzone) è buona

ha detto il musicista nel corso di un’intervista.

Loza ha anche osservato che anche il pesante ruolo dell’intelligenza artificiale in questa composizione solleva interrogativi per lui.

Insomma, il dubbio è che dei Beatles in questo brano ci sia poco e niente e sia solo una mossa commerciale dei sopravvissuti.

A prescindere, ecco il testo di Now and then dei Beatles:

I know it’s true, it’s all because of you

And if I make it through, it’s all because of you

And now and then, if we must start again

Well we will know for sure, that I love you

I don’t want to lose you – oh no, no, no

Lose you or abuse you – oh no, no, no, sweet doll

But if you have to go, away

If you have to go…

Now and then, I miss you

Oh now and then, I…

I know it’s true to me…

I know it’s true, it’s all because of you

And if you go away, I know you…

I don’t want to lose you – oh no, no, no

Abuse you or confuse you – oh no, no, no, sweet darl’

But if you had to go, away

Well I won’t stop you babe

And if you had to go

Well…