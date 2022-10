Queen, spunta inedito ‘Face it Alone’: ecco testo e video

Malgrado siano passati ormai 31 anni dalla morte del leggendario Freddie Mercury, i Queen riescono ancora a regalare nuove emozioni. E’ infatti emerso un nuovo brano inedito, dal titolo Face it alone.

La canzone è davvero emozionante, catalogabile tra quelle struggenti del gruppo. Face It Alone sarà una perla inclusa nel cofanetto “The Miracle Collector’s Edition“. Saranno 6 brani inediti e scambi di conversazioni tra i membri della band che registravano tra Londra e Montreux, dove li si può udire nel loro processo creativo o fanno battute.

Il brano uscirà il prossimo 18 novembre e sarà pubblicata come singolo nell’ambito di un progetto commemorativo. Il cofanetto promette di essere un grande successo commerciale, sia per gli inediti contenuti sia perché uscirà in prossimità del Natale e dunque sarà sicuramente acquistato da molti come graditissimo regalo.

Ma vediamo il testo di Face it alone e la storia.

Come riporta Il Tempo, Face it Alone è stata registrata durante la registrazione in studio dell’album “The Miracle”, pubblicato nel 1989. 13esimo in studio, fu anche il penultimo del gruppo con Freddie Mercury. Il brano però fu scartato.

Pare che il bano sia stato scritto da Mercury poco dopo aver ricevuto la brutta notizia di essere sieropositivo. Male che lo porterà alla morte a soli 45 anni.

Tra l’altro, non è la prima volta che spuntano brani inediti dei Queen: per esempio, l’album “Queen Forever” pubblicato nel 2014 ne conteneva tre: “Let Me In Your Heart Again”, “Love Kills” e “There Must Be More To Life Than This”.

In questi anni Brian May ha portato avanti la discografia dei Queen anche senza il grande front-man originario. Una scelta che ha scatenato molte polemiche.

Ecco il testo del brano inedito dei Queen Face it alone:

When something here so near

And dear to life

Explodes inside

You feel your soul

Is set on fire

There’s something

De-de-de-de-oh

De-de-de-ay-oh-oh-oh-oh-ohh

When the moon has lost it’s clothes

And the sun begins to Loom

When something here so near (and so far)

And dear to life (tonight)

Explodes inside (falls down inside)

You feel your soul (you cry till you hurt)

Is set on fire (go out and hear)

There’s something

De-de-de-de-oh

De-de-de-ay-oh-oh-oh-oh-ohh

When the moon has lost it’s clothes

And the sun begins to Loom

De-de-de-de-oh

De-de-de-ay-oh-oh-oh-oh-ohh