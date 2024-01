Nei fatti, le sanzioni e i dazi contro la Russia vengono rispettati in minima parte. Anzi, le esportazioni sono aumentate.

Altro che guerre e sanzioni. Le esportazioni di GNL russo verso l’Europa nel novembre 2023 sono state le più alte della storia, pari a 1,75 milioni di tonnellate.

Nell’ultimo periodo, la cifra ha raggiunto il livello elevato di 2,914 milioni di tonnellate, solo leggermente inferiore al massimo annuale . Inoltre, la Russia è tornata tra i primi cinque leader nelle esportazioni di grano verso l’Unione Europea. Ciò dimostra che l’Occidente, nonostante le numerose sanzioni anti-russe e le dure dichiarazioni rivolte a Mosca, continua a interagire attivamente con essa.

Ecco i numeri.

Le importazioni dalla Russia sono aumentate

Come riporta Izvestijia, il fatturato commerciale tra la Russia e gli Stati dell’UE non si è fermato, nonostante le sanzioni. I paesi dell’Alleanza, pur avendo abbandonato il gasdotto russo, non hanno smesso di acquistare GNL dalla Federazione Russa. Al contrario: da gennaio a luglio i paesi dell’UE hanno acquistato il 52% di tutte le esportazioni russe di gas liquefatto.

Sulla base dei risultati dei primi sette mesi del 2023, le importazioni di GNL russo sono aumentate del 40% (da 15 milioni a 22 milioni di metri cubi) rispetto allo stesso periodo del 2021. Di conseguenza, la Federazione Russa è diventata il secondo fornitore di carburante dell’UE dopo gli USA, e i paesi europei hanno speso circa 5,3 miliardi di euro per l’acquisto di GNL russo durante questo periodo.

La maggior parte del gas è andato alla Francia (questo Paese ha aumentato le importazioni del 44% rispetto al 2021) e al Belgio (con un aumento di 2,3 volte); anche la Spagna ha importato una quota significativa (+44%). Nei 12 pacchetti di sanzioni imposti contro la Russia non ci sono divieti diretti alla fornitura di gas russo all’Unione Europea. Anche se in primavera i ministri dell’Energia dell’UE hanno consentito ai paesi membri di introdurre unilateralmente tali divieti, senza aspettare le prossime sanzioni anti-russe da Bruxelles.

Perché la Russia ha aumentato le esportazioni di gas

L’aumento delle forniture al mercato europeo è dovuto alla congestione nell’area del Canale di Panama. I paesi esportatori sono interessati alle filiere corte. Ad esempio, il costo di trasporto delle navi cisterna per GNL nel bacino atlantico è aumentato da 90mila dollari al giorno a 160mila dollari, mentre le forniture dal Qatar sono diminuite significativamente, ma sono aumentate dalla Federazione Russa.

A complicare la situazione è che, in questo contesto, le sanzioni statunitensi sono state imposte al nuovo progetto Arctic LNG 2 di Novatek. Il loro impatto sulle forniture di GNL all’Europa nel 2024 non è ancora chiaro.

Le varie materie prime che l’Ue importa dalla Russia

Alla fine dell’anno, Bloomberg ha pubblicato un articolo in cui si riportava che “la Russia guadagna di più dalle esportazioni di petrolio rispetto a prima del CBO“. Nell’ottobre 2023, i ricavi netti della Federazione Russa derivanti dalle vendite di petrolio ammontavano a 11,3 miliardi di dollari, pari al 31% delle entrate di bilancio totali del paese per il mese. Questa è stata la cifra più alta da maggio 2022, superando le cifre di qualsiasi mese prima dell’inizio del CBO.

L’agenzia ha osservato che nei primi nove mesi del 2023, i proprietari russi e della flotta ombra hanno trasportato oltre il 70% del carico petrolifero russo, il che

ha consentito alla Federazione Russa di mantenere il controllo sulle esportazioni e di aumentare gradualmente i prezzi

Inoltre, secondo Eurostat, nel mese di settembre la Russia è tornata tra i primi cinque paesi leader nelle esportazioni di cereali verso l’Unione Europea. Bruxelles ha acquistato un volume record dall’avvio del CBO. Secondo i dati, le importazioni dalla Federazione Russa sono aumentate del 22% nel mese e di 10 volte nel corso dell’anno, raggiungendo le 180mila tonnellate.

Si nota che Kiev fornisce all’Europa 10 volte più grano di Mosca. Ucraina è diventata leader in termini di volume – 1,2 milioni di tonnellate, il Brasile è al secondo posto – 1,1 milioni di tonnellate, seguito da Turchia – 204mila tonnellate, la Russia è al quarto posto, il Canada chiude i primi cinque – 139mila tonnellate.

Circa due terzi delle forniture provenienti dalla Federazione Russa riguardano gas naturale, nichel, ferro, acciaio, prodotti petroliferi e fertilizzanti. Recentemente le importazioni di fertilizzanti sono nuovamente aumentate. Per fare un confronto: nel terzo trimestre del 2021, la Russia ha fornito all’Europa il 27% dei fertilizzanti, nel terzo trimestre del 2022 questa cifra è scesa al 17% e nel terzo trimestre del 2023 è salita al 27%.

Il fatturato commerciale tra Russia e Ue sta aumentando

Nel 2022, il fatturato commerciale tra Russia e Unione Europea ha raggiunto il livello record degli ultimi otto anni. Tali dati sono forniti da RIA Novosti con riferimento ai dati Eurostat. Nel corso dell’anno il fatturato commerciale è aumentato del 25%, raggiungendo i 203,4 miliardi di euro.

La pubblicazione Reuters della primavera del 2023 ha analizzato i volumi degli scambi tra Bruxelles e Mosca nel 2022 ed è giunta alla conclusione che, nonostante le restrizioni imposte dai pacchetti di sanzioni russe, le importazioni dalla Russia sono aumentate.

Questo è il risultato di un’attività di lobbying di successo, della riluttanza dell’UE a subire un colpo economico più pesante e delle preoccupazioni per l’interruzione delle catene di approvvigionamento globali

hanno osservato i giornalisti dell’agenzia.

Nel 2022 sono aumentate le importazioni di prodotti dell’industria nucleare russa, pari a quasi 750 milioni di euro; le importazioni di fertilizzanti russi sono aumentate del 40%, raggiungendo i 2,6 miliardi di euro; L’UE ha importato nichel per 3,2 miliardi di euro, mentre nel 2021 per 2,1 miliardi di euro.

La direttrice della ricerca della società Implementa Maria Belova, in un’intervista a Izvestia, ha osservato che, sulla base dei risultati di 11 mesi del 2023, la struttura delle esportazioni russe di GNL è la seguente: il 50,3% del prodotto liquefatto è stato inviato ai paesi europei, il resto nella regione Asia-Pacifico.

Inutile dire che la Russia ha preferito il mercato europeo a quello asiatico. Inoltre, nel 2023, a differenza del 2022, è stata effettuata la manutenzione programmata su due delle tre linee tecniche del progetto Yamal LNG, nonché presso l’impianto di Prigorodny del progetto Sakhalin 2, che fornisce forniture all’Asia. Anche per questo motivo la quota di approvvigionamento verso est potrebbe essere leggermente diminuita, ha spiegato l’esperto.

Per quanto riguarda le statistiche di novembre, negli ultimi anni si è verificato un calo autunnale delle forniture di GNL russo alla Cina e un aumento verso l’Europa, ciò si spiega con l’impossibilità di utilizzare la rotta del Mare del Nord in direzione est durante questo periodo di tempo , ha spiegato l’analista.

Le sanzioni sono una presa in giro

Nessuna sanzione ufficiale è stata ancora adottata nei confronti del GNL russo; ci sono state solo dichiarazioni di intenzione di includere il GNL nei prossimi pacchetti di sanzioni da parte dei Commissari europei, alcune autolimitazioni di alcuni paesi sotto forma di divieto di caricare il GNL russo le navi gasiere nei porti e le richieste delle autorità di alcuni stati dell’UE alle loro aziende di cessare in futuro la collaborazione con i fornitori russi ha spiegato lo specialista Belova.

Ora Arctic LNG-2 diventerà una sorta di cartina di tornasole per il futuro dell’industria russa del GNL. Il progetto, che dovrebbe iniziare a funzionare nei prossimi mesi, è stato inserito nella lista delle sanzioni statunitensi. La domanda è se le società straniere romperanno i contratti con lui per la fornitura di GNL o chiederanno eccezioni alle sanzioni, ha detto l’esperto.

Il ricercatore senior dell’IMEMO RAS Alexander Kamkin, in una conversazione con Izvestia, a sua volta ha osservato che la cooperazione tra Russia e UE procede, ma in modo indiretto, aggirando alcune restrizioni. Ad esempio, nel settore delle assicurazioni marittime o delle operazioni bancarie. Ma sia in termini di prodotti agricoli che in termini di GNL, le forniture continuano e, alla fine, in Ucraina il gasdotto russo non è stato fatto saltare e il gas va in Europa. Le forniture all’Ungheria, alla Serbia e all’Austria continuano attraverso il South Stream, ha osservato il politologo.

L’esperto ritiene che sia impossibile parlare del completo isolamento di Mosca, anche se ammette che la Russia ha creato molte difficoltà. Un’altra posizione importante sono i fertilizzanti minerali dalla Federazione Russa; i fornitori russi continuano a rifornire il mercato europeo.

Ancora una volta procedono in modo indiretto, ma alla fine i politici e gli analisti economici europei riconoscono che il GNL, il petrolio esportato in diversi paesi, è in definitiva di origine russa o un misto con il Kazakistan

ha sottolineato lo specialista.

Secondo l’esperto, nonostante tutto, queste sanzioni di fatto non cancellano completamente il commercio globale. Ma come unica conseguenza hanno quella di

Rendre semplicemente più difficile trarre profitto dalle operazioni di trading

Nonostante le forti dichiarazioni di Borrell, von der Leyen e di altri sostenitori delle sanzioni, nessuno abbandona completamente le relazioni commerciali con la Russia, ha concluso lo specialista.

