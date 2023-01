Salute: metodi di cottura per una sana alimentazione

Mantenersi in salute si ricollega in genere a due cose: fare attività fisica con costanza e seguire una sana alimentazione. In questo articolo ci si concentrerà su questo secondo punto e, nello specifico, sui differenti metodi di cottura dei cibi.

Sulla cottura del cibo incidono molti fattori tra cui: il metodo di cottura (argomento su cui questo testo intende fornire un focus); gli utensili utilizzati e l’uso di una cucina a gas o ad induzione. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto si può affermare che chi è solito trascorrere molto tempo ai fornelli continua a preferire un classico piano di cottura alimentato a gas.

I motivi sono vari, tuttavia, alcuni metodi di cottura dei cibi prevedono dei tempi molto lunghi e un ricorso eccessivo al gas. In realtà è possibile verificare il proprio consumo domestico di gas controllando il contatore.

Sono molte le guide online che illustrano come si legge il contatore del gas e grazie a queste, è possibile capire i propri consumi e organizzarsi al meglio per cucinare in tranquillità.

Tornando ai metodi di cottura di seguito ne verranno approfonditi tre, tra i più indicati per chi vuole seguire un regime alimentare sano.

Cottura a vapore

La cottura a vapore è il metodo di cottura dei cibi preferito da chi segue un’alimentazione sana ed equilibrata. Infatti, con questo metodo le proprietà nutritive contenute negli alimenti non si disperdono. Questo significa che il cibo trattiene vitamine, sali minerali e grassi buoni e riesce meglio a preservare la sua forma e il suo colore originari.

Questo metodo è molto diffuso nei paesi orientali ma sta riscuotendo in Occidente, negli ultimi anni, un grande successo per i vantaggi che offre. Il suo funzionamento è semplice: all’interno di una pentola, contenente un ridotto quantitativo di acqua, si pone il cestello con il cibo (non vi è contatto diretto tra cibo e acqua).

Una volta che si accende il fornello della cucina si sprigiona il vapore che consente la cottura del cibo. Tra i vantaggi la possibilità di cuocere contemporaneamente, su più ripiani sovrapposti, più cibi risparmiando tempo e gas.

Bollitura

La bollitura prevede la cottura in acqua bollente del cibo. È sicuramente un metodo meno salutistico del precedente ma ugualmente adatto a un’alimentazione sana. Tra le varie proposte è sicuramente la più diffusa in quanto la più antica. La bollitura è ideale per cuocere i legumi e le carni particolarmente dure.

Friggitrice ad aria

Tra le ultime novità in fatto di cottura di cibi vale la pena citare e, soprattutto provare, la friggitrice ad aria. I cibi cotti con questo recentissimo prodotto risultano saporiti e presentano la classica crosticina degli alimenti fritti in olio seppure, in questo caso, l’uso dell’olio non è necessario o è ridotto al minimo, pur non presentandone le

controindicazioni.

Si utilizza per: patatine, verdure miste, carne, pesce fino ad arrivare a dolci e torte salate. Funziona mediante una ventola che spinge aria ad alta temperatura verso il cibo (qui abbiamo spiegato come funziona)

Pentola a pressione

Per concludere, ecco un metodo che come il primo garantisce al cibo di conservare le proprie sostanze nutritive: la pentola a pressione. Questa inoltre, favorisce una cottura veloce, con i tempi che si dimezzano. Si utilizza soprattutto quando si ha a che fare con legumi, cereali, carni e verdure. Questa particolare pentola si autoregola riducendo il coinvolgimento della persona ai fornelli.

L’elevata pressione che rende possibile la cottura preserva il gusto del cibo e,

quindi, non è necessario intervenire con l’aggiunta di molti odori o spezie.

