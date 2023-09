Da Borotalco a Palmolive: ecco tutti i deodoranti, saponi e shampoo ritirati e come riconoscerli

Si allunga la lista di prodotti per l’igiene di marche note ritenuti tossici perché contengono lilial. Vediamo quali sono e come riconoscere.

Si allunga la lista di prodotti per l’igiene personale di marche famose ritirati dal mercato perché considerati tossici. Il motivo è che contengono lilial, una fragranza utilizzata da anni dall’industria cosmetica, ma che nel 2022 è stata vietata dall’Unione europea poiché genotossica.

Cosa vuol dire? Che è in grado di danneggiare il sistema riproduttivo, mettere a rischio la salute del feto nelle donne incinte e causare reazioni allergiche cutanee.

Malgrado siano stati messi al bando, molto shampoo, saponi e deodoranti si trovano ancora sugli scaffali di negozi al dettaglio e all’ingrosso. Parliamo anche di bagnoschiuma, detergenti, profumi, cosmetici. E, come non bastasse, di marchi di largo consumo molto noti, come Dove, Borotalco, Palmolive, Nivea. Giusto per citarne alcuni.

Di seguito vediamo qual è ad oggi l’elenco completo e come evitare di acquistarli.

Elenco dei prodotti per l’igiene intima ritirati perché tossici

A fornire una lista aggiornata ci pensa GreenMe:

Borotalco Roll-on deodorant – lotti 055020, 08812, 12612, 21391

– lotti 055020, 08812, 12612, 21391 Breeze Neutro (lotti: AG0251 AG0273 AG1152 AG2203) – deodorante spray

(lotti: AG0251 AG0273 AG1152 AG2203) – deodorante spray Clinians Attiva antistress – tonico rinfrescante

– tonico rinfrescante Clinians Vellutante – crema corpo

– crema corpo Comin Desiderio – profumo

– profumo Comin Parfum pour femme – profumo

– profumo DENIM – Aftershave lotto 19242 220695

Aftershave lotto 19242 220695 Dove Invisible Dry – deodorante

– deodorante Dove original – crema idratante lotto 00845CYA

– crema idratante lotto 00845CYA Exotic Comin Parfum pour femme – profumo

– profumo Glamour profumi Coco – Eau de toilette lotto 09.20/536

Eau de toilette lotto 09.20/536 Glamour profumi Flower – Eau de toilette

– Eau de toilette Glamour profumi La notte dell’uomo – Eau de toilette

– Eau de toilette HELLO MISS! – eau de parfum

eau de parfum Infasil Intimo purity Sensazioni naturali con camomilla – sapone intimo

– sapone intimo INTESA – deodorante spray unisex

– deodorante spray unisex INTESA – balsamo sensitive Aftershave, lotti B12ED180231, B12ED300930

– balsamo sensitive Aftershave, lotti B12ED180231, B12ED300930 L’Oreal Paris Studio Line – Fix&Shine – schiuma per capelli

– schiuma per capelli Lycia Deo Evolution – deodorante

– deodorante Lycia depilazione – crema dolce rasatura lotto 8360503

– crema dolce rasatura lotto 8360503 Malizia Bon Bons – Eau de toilette – Type / number of model

123880

– Eau de toilette – Type / number of model 123880 Malizia Malizia Musk – deodorante

– deodorante Malizia Profumo d’Intesa Passion – profumo

– profumo Natura Oil Doccia Oil Natura – olio doccia

– olio doccia Natural Care Muschio Bianco – sapone liquido

– sapone liquido Natural Care Natural Care con antibatterico -sapone liquido con antibatterico con glicerina

-sapone liquido con antibatterico con glicerina Nature Oil – latte corpo lotto 0914748385

– latte corpo lotto 0914748385 Neutromed Cream & Oil shower foam

shower foam NeutroMed Magic – doccia schiuma

– doccia schiuma Neutromed Miele Elixir – Profumo di Gardenia Bianca shower foam lotto 0918Y08242

– Profumo di Gardenia Bianca shower foam lotto 0918Y08242 Neutromed Power Rivitalizzante – Doccia Shampoo Corpo e Capelli, lotto 0914X06052

– Doccia Shampoo Corpo e Capelli, lotto 0914X06052 Nivea Bagno latte delicato (lotti B03ED130431 -B03ED210631)

(lotti B03ED130431 -B03ED210631) Nivea Black&White Invisible – deodorante spray

– deodorante spray Nivea Creme care – Salviettine struccanti viso lotto 89232

– Salviettine struccanti viso lotto 89232 Nivea Gel Extra Strong – hair styling gel

– hair styling gel Nivea rassodante – Latte idratante – lotti 64031674, 71652674, 71652774

– Latte idratante – lotti 64031674, 71652674, 71652774 Nivea tonico addolcente – lotti 22250610, 24445310, 33256410, 40952610

– lotti 22250610, 24445310, 33256410, 40952610 ONLY – olio non olio modellante Hair styling oil

– olio non olio modellante Hair styling oil Palmolive aroma sensations – shower gel

– shower gel Palmolive Bellezza Splendente – shampoo

– shampoo Palmolive Fresh&Volume – shampoo

– shampoo Palmolive Hygiene Plus – sapone liquido per le mani

– sapone liquido per le mani Palmolive just fabulous – shower gel

– shower gel Palmolive Men – Sport – Shower gel

– Sport – Shower gel Palmolive Morbidezza e Lucentezza – shampoo

– shampoo Palmolive Naturals Macadamia e cocco – doccia schiuma

– doccia schiuma Palmolive Naturals – oliva & latte – lotto 812002

– lotto 812002 Palmolive Naturals – shampoo antiforfora

– shampoo antiforfora Palmolive Palmolive Man – shampoo antiforfora

shampoo antiforfora Palmolive Sapone Delicate Care Almond&milk – saponetta

saponetta Pantene Spuma effetto seta – spuma per capelli

– spuma per capelli Police Sunscent – doccia schiuma

– doccia schiuma Prep Crema Mani Ripatrice lotto GA12261 94018934

lotto GA12261 94018934 Sunsilk Co-Creations Ricostruzione intensiva – balsamo per capelli

Ricostruzione intensiva – balsamo per capelli Sunsilk Scintille di luce – shampoo

– shampoo Vidal Colore & Luce Shampoo – lotti 19031 020067, 19271 022695, 19272 022718

– lotti 19031 020067, 19271 022695, 19272 022718 Vidal muschio bianco – schiuma da barba

– schiuma da barba Vidal Vitality – schiuma da barba

Dato che però l’aggiornamento è continuo, si consiglia di aggiornarsi tramite il sito dell’Unione europea, dedito proprio ai richiami di ogni categoria di prodotto.

Come evitare prodotti per l’igiene intima tossici

Per evitare di acquistare uno shampoo, deodoranti, saponi, shampoo, bagnoschiuma, detergenti, profumi, cosmetici che contengono lilial e quindi sono considerati tossici, basta guardare l’etichetta. Se trovate scritto nell’INCI (ovvero nell’elenco degli ingredienti) almeno una delle seguenti diciture, lilial, Buthylfenil Methylpropional o BMHCA, non acquistate il prodotto in questione.

