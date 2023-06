Plinio Fernando: lo scultore che interpretò Mariangela Fantozzi

Il caratterista Plinio Fernando ha interpretato il personaggio di Mariangela Fantozzi in 8 film. Anche Uga sua figlia.

Se c’è una cosa che caratterizza il Cinema italiano, oltre a grandi registi, attori talentuosi, ottimi sceneggiatori e autentici palcoscenici a cielo aperto, sono anche i caratteristi. Tra questi, occorre citare Plinio Fernando.

Il nome, probabilmente, non dirà molto a tanti. Mentre lo farà quasi sicuramente quello di Mariangela Fantozzi, la mitica figlia “mostruosa” del ragionier Ugo Fantozzi. Personaggio come noto ideato e interpretato da Paolo Villaggio.

Ripercorriamo la storia di Plinio Fernando che interpretò Mariangela Fantozzi e che oggi è un apprezzato scultore.

Le origini di Plinio Fernando

Come riporta Wikipedia, Plinio Fernando nacque a Tunisi il 15 settembre 1947 da genitori italiani di origine ebraica. Si trasferì in seguito a Roma con la famiglia a soli cinque anni.

Si diploma come perito meccanico ma poi si interessa di teatro e si iscrive all’Accademia di recitazione Stanislavskij presso il teatro Anfitrione. Riesce così a recitare in 2 commedie dirette da Sergio Ammirata: Allegro… con cadavere, dove interpretava il comandante di un plotone d’esecuzione, e Pupi e pupe della malavita, in cui interpretava un gangster.

Fu qui che, a 27 anni, alcune persone vicino al regista Luciano Salce lo notarono e gli proposero di fare un provino per lui. Come racconta lo stesso Plinio Fernando:

Mi scelse il regista Luciano Salce, dopo che mi presentai a un provino in via Monte Zebio, qui a Roma. E Paolo Villaggio fu subito d’accordo

Come Plinio Fernando divenne Mariangela Fantozzi

Plinio Fernando fu così iniziato al Cinema come caratterista nel ruolo di Mariangela Fantozzi, la figlia brutta del ragionier Fantozzi, personaggio creato da Paolo Villaggio nei suoi due libri.

Nell’intento di Salce e di Villaggio, pur trattandosi di una donna, era preferibile che la interpretasse un uomo, anche per conferirgli un aspetto sgraziato e scimmiesco.

I film su Fantozzi sono dieci e Plinio prese parte ai primi otto, i seguenti:

Fantozzi, regia di Luciano Salce (1975) Il secondo tragico Fantozzi, regia di Luciano Salce (1976) Fantozzi contro tutti, regia di Neri Parenti e Paolo Villaggio (1980) Fantozzi subisce ancora, regia di Neri Parenti (1983) Super Fantozzi, regia di Neri Parenti (1986) Fantozzi va in pensione, regia di Neri Parenti (1988) Fantozzi alla riscossa, regia di Neri Parenti (1990) Fantozzi in paradiso, regia di Neri Parenti (1993)

Plinio Fernando prese poi parte anche a Fracchia contro Dracula, regia di Neri Parenti (1985), sebbene solo in un cameo.

Negli ultimi tre di quegli otto film era anche Uga, sua figlia, avuta dal suo capo quando lavorava alle poste, Loris Batacchi (interpretato da un giovane Andrea Roncato), in seguito adottata dal compagno di Mariangela, Bongo. Del quale però non vedremo mai niente, a parte un braccio peloso spuntare dalla macchina per salutare Fantozzi, a dimostrarci che sia di fatto simile a uno scimmione.

Plinio Fernando ha poi partecipato ad alcuni raduni successivi. Come una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show, andata in onda il 22 dicembre 1993 e dedicata a Fantozzi. O come quando, a quarant’anni dal primo film, le due prime pellicole, diventate un cult, torneranno al Cinema tra ottobre e novembre 2015, con l’evento che sarà presentato al Festival del Cinema di Roma, dove era presente assieme a Paolo Villaggio e ad Anna Mazzamauro.

Altre due pellicole che lo vedranno impegnato sono Sturmtruppen (regia di Salvatore Samperi, del 1976) e Sballato, gasato, completamente fuso (regia di Steno, del 1982).

Che fine ha fatto Plinio Fernando, attore di Mariangela Fantozzi

Plinio Fernando si ritira dal cinema presto, nel 1994, quando ha solo 47 anni. Si dedica alla pittura e scultura, formandosi con Roberto Cussino, Marina Gozzi e Luigi Diotallevi. Appassionato di Medioevo, nelle proprie sculture rappresenta teste di guerrieri, scene di combattimento e cavalli. Ha scolpito inoltre una raffigurazione della Sinagoga di Roma in oro zecchino, offerta poi al museo dello stesso Tempio Maggiore.

Negli anni, ha tenuto varie mostre, incontrando il parere favorevole dei critici.

Maurizio Lupi non è Mariangela Fantozzi

Per anni è circolata la voce sul web che il politico Maurizio Lupi, per anni in Forza Italia poi fondatore o aderente in più partitini di centro-destra, nonché ex Ministro, fosse Mariangela Fantozzi.

Tuttavia, a parte una straordinaria somiglianza effettiva, non è così.

Se sei appassionato dei film di Fantozzi, qui abbiamo scritto la storia poco conosciuta di Giuseppe Anatrelli, l’attore che interpretava il Geometra Calboni.

