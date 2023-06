Panda bianco avvistato in Cina: perché è un esempio per gli esseri umani

In Cina è stato avvistato il primo caso di Panda completamente bianco, dunque albino. Il branco lo ha accettato senza problemi.

Scherzi della natura. Scherzi meravigliosi, che ci danno anche un grande esempio di tolleranza. In Cina è stato avvistato un esemplare di Panda completamente bianco, che gli esperti suppongono abbia 5 o 6 anni.

Un Panda albino, dunque, che è stato tranquillamente accolto dagli altri del branco, normali, in bianco e nero come siamo soliti vederli, anche come simbolo di una famosa associazione ambientalista: il WWF.

Di seguito le immagini suggestive dell’unico esemplare di Panda bianco in Cina.

🐼 Immagini del Panda bianco avvistato in Cina

Come riporta LaRepubblica, in realtà è stato avvistato e fotografato per la prima volta nel 2019 nella Riserva naturale nazionale di Wolong, nella provincia cinese del Sichuan.

Più che bianco, o meglio albino, il Panda è quasi grigio, con una macchia sempre grigia ma un po’ più scura, lì dove dovrebbe essere nero. Praticamente le sembianze che i panda hanno quando sono cuccioli. Dunque, affermano gli esperti, questo esemplare ha una particolare condizione genetica che gli ha impedito di sviluppare il mantello da adulto. E dunque assumere le sembianze tipiche di questo mammifero.

Questo è di fatti l’unico Panda completamente bianco fino a oggi avvistato, mentre in precedenza ne sono stati avvistati di parzialmente bianchi. Molto probabilmente si tratta di una mutazione genetica che probabilmente gli impedisce di produrre melanina, una forma di albinismo a due tonalità.

🧑🏿🧑🏻 Panda bianco in Cina: perché è un esempio di tolleranza per gli umani

Prima parlavamo anche di grande esempio di tolleranza e di integrazione per gli esseri umani. Basti pensare che in Africa, contro gli albini, solitamente i neri praticano una forte emarginazione, dovuta anche ad antiche credenze secondo le quali le persone albine siano segno di brutto presagio. Che porta anche a brutte storie di violenze (ne parlammo qui).

Ecco un video del Panda bianco avvistato in Cina:

