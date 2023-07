PlayStation 5, arriva ottima notizia: Sony riduce prezzo di 75 euro

La Sony sta applicando sconti e promozioni importanti sul prezzo di PlayStation 5. Ecco alcuni esempi e le possibili ragioni.

L’uscita della PlayStation 5 ha turbato i sogni degli appassionati del videogame di casa Sony, alle prese da un lato con un prezzo importante, dall’altro con la penuria di pezzi a disposizione complice la crisi dei chip.

Del resto, sfortuna ha voluto che Sony PlayStation 5 uscisse a Pandemia in corso (novembre 2020), costringendo le persone a prenotarla online ma anche a ingressi contingentati nei negozi fisici causa le misure di distanziamento sociale.

Tuttavia, come tutti i fenomeni legati al settore tecnologico, dopo il boom iniziale arriva il calo dei prezzi. Del resto, i costi iniziali sono dovuti alla foga legata alla curiosità e al desiderio di esclusiva. Sentimenti sempre esistiti nella società del consumismo, ma acuitisi con l’arrivo dei Social che ci hanno messo tutti in vetrina a esibirci.

La Sony ha infatti annunciato un drastico calo del prezzo della PlayStation 5. Ecco quanto costerà.

Sony PlayStation5: prezzo, sconto e promozioni

Come riporta Dealabs, la Sony sta applicando degli sconti per la sua agognata PlayStation 5 in modo differenziato tra i paesi. Infatti, dopo che le promozioni sono iniziate in alcuni paesi europei, come Spagna, Portogallo o Francia, Sony sta continuando le sue offerte sulla console PS5 Standard in diversi paesi extraeuropei, come l’Australia o l’Arabia Saudita.

Ora tocca a Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania che non avevano ancora beneficiato della promozione riguardante PS5. Ecco esempi di sconti in questi ultimi paesi:

Regno Unito: a 405 sterline anziché 480 sterline;

Germania: 475 euromentre prima era di 550 euro;

Stati Uniti: da $ 500 a $ 450.

Queste riduzioni saranno valide nel Playstation Store ufficiale (Playstation Direct), ma anche presso i rivenditori ufficiali di ogni paese, come Amazon o Game Stop. Occorre ora attendere quando anche l’Italia beneficerà di un sensibile sconto, conviene dunque restare aggiornati. Lo sconto per Germania e Regno Unito è evidente (75 EU e USD) e c’è da sperare che sia tale anche da noi.

Alcuni esperti ritengono che tale sconto potrebbe essere legato al rilascio a breve di una versione aggiornata della console.

