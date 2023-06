Quali sono le più belle coppie nella storia di Hollywood? Certo alcune nascono solo per motivi professionali, al fine di far parlare di sé sui rotocalchi e rilanciare la propria carriera, magari in flessione.

Molte coppie però sono nate in modo spontaneo e sincero, magari proprio sul set di un film o durante una delle tante feste mondane alle quali attori e attrici partecipano con piacere o forzati dai manager.

Detto questo, vediamo quali sono le più belle coppie nella storia di Hollywood (naturalmente al momento della scrittura).

Le più belle coppie nella storia di Hollywood

Vediamo di seguito un elenco delle più belle coppie di Hollywood, a prescindere dalla loro durata e da come sono nate:

Ryan Reynolds e Scarlett Johansson Bradley Cooper e Irina Shayk Ian Somerhalder e Nikki Reed Brian Austin Green e Megan Fox Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton Michael Douglas e Catherine Zeta Jones Camila Morrone e Leonardo DiCaprio Matthew McConaughey e Camila Alves Brigitte Nielsen e Sylvester Stallone Jennifer Lopez e Ben Affleck Anna Faris e Chris Pratt Channing Tatum e Jenna Dewan Angelina Jolie e Brad Pitt Demi Moore e Bruce Willis Naomi Watts e Liev Schreiber Will Smith e Jada Pinkett Smith Mila Kunis e Ashton Kutcher Eva Mendes e Ryan Gosling Adam Brody e Leighton Meester Penelope Cruz e Javier Bardem Daniel Craig e Rachel Weisz Tom Cruise e Nicole Kidman Johnny Depp e Winona Ryder Sienna Miller e Jude Law Ethan Hawke e Uma Thurman Monica Bellucci e Vincent Cassel Jim Carrey e Renee Zellweger Sean Penn e Charlize Theron Michael Keaton e Courteney Cox Alain Delon e Romy Schneider Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve Tom Hanks e Rita Wilson Matt Damon e Luciana Barroso Colin Firth e Livia Giuggioli Kevin Bacon e Kyra Sedgwick Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick Kirk Douglas e Anne Buydens Justin Timberlake e Jessica Biel Ellen DeGeneres e Portia de Rossi Liz Taylor e Richard Burton Katharine Hepburn e Spencer Tracy Michelle Williams e Heath Ledger Marlon Brando e Anna Kashfi Joaquin Phoenix e Rooney Mara

Questo è invece un video riepilogativo:

A proposito di Marlon Brando e Anna Kashfi, qui ho parlato della loro turbolenta storia d’amore e di come abbia inciso sulla vita del loro unico figlio Christian.

