Dove conviene presentare domanda per la terza fascia del Personale ATA 2021-23? Come fare domanda?

Se lo stanno chiedendo in migliaia di persone, da Nord a Sud. Del resto, la scuola da un po’ di tempo a questa parte, è rimasta uno dei pochi spiragli per ottenere un lavoro pubblico. Di quelli fissi, senza l’ansia di essere licenziati.

Ogni tre anni torna puntualmente la domanda per rinnovare le graduatorie di tutte e tre fasce.

Dal 22 marzo è partito il concorso per la terza fascia, che richiamerà svariati ruoli del personale scolastico. C’è tempo un mese per presentarla, anche se non conviene ridursi agli ultimissimi giorni poiché la piattaforma di solito tende ad imballarsi.

Vediamo quindi dove è meglio presentare domanda e un video Tutorial su come fare domanda.

Personale ATA terza fascia: dove conviene fare domanda

Diciamo che non è facile stabilire quale sia la regione e ancor più specificamente la provincia presso la quale fare domanda.

Come suggerisce Ticonsiglio, sembra che quelle del Nord siano le più raccomandabili. In particolare:

Lombardia

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Piemonte

I motivi sono principalmente due:

Sono regioni molto o abbastanza grandi Il tasso di occupazione è abbastanza alto, quindi ci si “butta” meno nella scuola

Seguono a ruota due regioni un po’ più al centro, ossia Emilia Romagna e Toscana. Regioni pure grandi e con tante scuole, ma già più vicine alle regioni del centro messe peggio dal punto di vista lavorativo e meno grandi (eccetto il Lazio per quanto concerne le dimensioni). Quindi si rischia di trovare maggiore concorrenza.

Nelle regioni sopraelencate in questi anni sono state chiamate anche persone con punteggi bassi, anche intorno ai 10 punti. Inoltre, la situazione Covid-19 ha facilitato le convocazioni, al fine di sostituire i positivi.

Personale ATA terza fascia: in quali regioni conviene fare domanda?

Per chi viene dal Sud, però, salire al Nord è meno facile per i costi da sostenere (pernottamento e trasporti). Almeno che non si abbia un appoggio, che sarebbe ideale per periodi brevi (si può essere convocati anche per soli 7 giorni). Visto che generalmente, per periodi lunghi (come un anno) si tende poi a raggiungere una propria indipendenza, anche per non dare troppo fastidio.

Un buon compromesso sarebbe fermarsi alle regioni del centro come:

Molise

Umbria

Abruzzo

Marche

Lazio (meglio le province di Frosinone o Viterbo, avendo più posti)

Toscana (ma bassa, come la provincia di Frosinone)

Poi dipende anche dalla propria determinazione, predisposizione a viaggiare, situazione famigliare che consenta o meno di allontanarsi, ecc.

Oltre ad una scelta di opportunità, dipende anche da tanti fattori personali.

Personale ATA terza fascia: posti disponibili

Per vedere quali sono i posti disponibili puoi visualizzare questo file. Oltre ai posti disponibili, occorre anche considerare quante persone potenzialmente potrebbero presentare domanda.

Come presentare domanda Personale ATA terza fascia

Ecco un interessante video tutorial organizzato da Asset scuola.

Personale ATA terza fascia: come valutare titoli

Sempre il portale Ticonsiglio dedica una pagina ad un approfondimento su come vengono valutati tutti i titoli posseduti per ogni profilo.

Quando scade domanda Personale ATA terza fascia

La scadenza è fissata a giovedì 22 aprile 2021 alle 23:59.

Dove consultare graduatoria Personale ATA terza fascia?

Puoi farlo sul sito Isatanze online.

FAQ – Concorso Personale ATA III fascia 2021-2023