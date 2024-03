Vaccino Covid: pastori americani hanno costretto i fedeli a fare le iniezioni

I pastori americani di diverse Chiese cristiane americane hanno spinto i fedeli a iniettarsi i vaccini Covid. Fanno parte del programma governativo Faith4Vaccines.

In Italia abbiamo assistito a vari scempi per spingere le persone a vaccinarsi: obbligo di Green pass per lavorare o ritirare i soldi in banca o alla posta; stati di polizia in strada; denigrazioni da parte di mass-media e conoscenti. Tuttavia, pare non siano circolate notizie di parroci che abbiano consigliato i fedeli a vaccinarsi (poi è probabile che sia accaduto in molti comuni, soprattutto quelli piccoli, dove si consumano anche scempi peggiori nelle sacrestie). Sebbene il Papa abbia definito vaccinarsi “un atto d’amore“,

Negli Stati Uniti, invece, migliaia di pastori hanno spinto i loro fedeli a vaccinarsi contro il coronavirus di Wuhan (COVID-19). Ma molti dei quali ora sono malati cronici o sono morti di conseguenza, magari ricevendo l’estrema unzione proprio da chi li ha fatti morire.

Il rapporto di America Out Loud spiega che un programma governativo chiamato “Faith4Vaccines”, nato dalla macchina di propaganda del vaccino COVID -19 Community Corps del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (HHS) , ha convinto i “leader religiosi” estirpatori di denaro a sacrificare chi crede alle loro omelie sull’altare delle Big Pharma.

Come denuncia Christians for truth, il Corpo comunitario COVID-19 conta 86 membri fondatori, la maggior parte dei quali rientra nella categoria dei “leader religiosi”. Includono tra gli altri:

Chiesa battista americana

Enti di beneficenza cattolici USA

Chiesa episcopale

Associazione Nazionale degli Evangelici

Arcidiocesi greco-ortodossa d’America

Agenda ebraica di New York

Secondo uno studio sottoposto a revisione paritaria che ha valutato l’impatto delle organizzazioni religiose sull’adesione alla vaccinazione COVID-19, Faiths4Vaccines comprende oltre 1000 leader religiosi negli Stati Uniti. Questo studio ha rilevato che Faiths4Vaccines ha tenuto 13 “tavole rotonde bisettimanali” guidate da leader religiosi che hanno utilizzato i loro luoghi di culto come luoghi di vaccinazione e hanno avuto un impegno regolare con la Casa Bianca, inclusa la Task Force COVID-19 della Casa Bianca, nonché con il CDC e l’HHS, come parte di queste chiamate bisettimanali.

Al vertice nazionale Faiths4Vaccines, il direttore dell’NIH Francis Collins , il chirurgo generale Vivek Murthy e Jeffrey Zients, allora coordinatore della risposta al COVID-19 della Casa Bianca, ora capo dello staff di Biden. Tutti hanno fatto apparizioni virtuali, rivolgendosi direttamente ai leader religiosi. Sotto gli auspici delle loro posizioni governative ufficiali, Collins, Murthy e Zients hanno fatto affidamento sulla religione per persuadere i leader religiosi a promuovere i vaccini contro il COVID-19. Incredibilmente, Collins affermò addirittura che i vaccini erano stati forniti da Dio.

Non solo: Collins ha anche detto ai leader religiosi che i vaccini erano una risposta letterale alla preghiera, infarcendo il suo spudorato appello a promuovere i vaccini con un linguaggio religioso che sicuramente avrebbe avuto risonanza con i leader religiosi.

I morti in America per il vaccino Covid-19

OpenVAERS, portale che tiene traccia dei dati globali sulle segnalazioni di eventi avversi al vaccino COVID-19, mostra che ci sono state 1.615.020 segnalazioni di eventi avversi e 36.726 decessi in seguito alla vaccinazione COVID-19 fino al 3 novembre 2023. VAERS, il sistema statunitense per la segnalazione degli eventi avversi al vaccino eventi, è tuttavia largamente riconosciuto come ampiamente sottostimato .

Un ricercatore affiliato al gruppo di ricerca di Ottawa Correlation, Denis Rancourt, PhD, stima che 17 milioni di cittadini nel mondo siano stati uccisi dai vaccini COVID-19 al 2 settembre 2023.

