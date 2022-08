Elezioni: i 10 candidati in Parlamento da una vita

Il parlamento italiano, si sa, non è proprio rinomato per il turn over con cui si avvicendano i suoi astanti. Certo, il Movimento cinque stelle ha mosso un po’ le acque, inserendo il meccanismo dei due mandati massimi e candidando tanti giovani. Costringendo anche gli altri partiti a fare lo stesso.

Tuttavia, occorre fare ancora tanta strada per vedere le due Camere davvero rinnovate ad ogni tornata elettorale e con tanti Under 40, come avviene in tanti paesi democratici.

Alcuni poi sono in parlamento da più di trent’anni. Ecco chi.

Chi sono i politici da più tempo in Parlamento

A riportare la Top 10 è Il Fatto quotidiano. Anticipiamo che si tratta quasi di tutti parlamentari di Forza Italia e Lega.

Pier Ferdinando Casini

In testa alla classifica lui, il mitico Pier Ferdinando Casini. Che esordì in parlamento il 12 luglio del 1983, a soli 27 anni e mezzo. Ovviamente nelle fila della Dc. Quella Dc che ha tentato più volte di ricostruire dopo la caduta a colpi di manette dall’inchiesta Mani pulite. Lui però è sopravvissuto ed è in Parlamento da ben 39 anni. Incassando anche un ruolo da Presidente della Camera.

Umberto Bossi

Al secondo posto Umberto Bossi, che conta 31 anni e mezzo di presenza in Parlamento, a partire dal 2 luglio del 1987. Infatti, non sono 35 e passa perché dal 2004 al 2008 si è seduto tra gli scranni di Bruxelles come europarlamentare. E’ poi tornato alla Camera nel 2008, per poi passare al Senato nel 2018. Dopo l’ictus subito nel 2004, ha avuto nella Lega solo ruoli simbolici, ridimensionato anche dagli scandali che colpiranno il partito.

Il sogno della secessione del Nord è rimasta nel cassetto, ma almeno è stato 2 volte ministro della Repubblica.

Roberto Calderoli

Fedelissimo di Umberto Bossi, chiude il podio con i suoi 30 anni di militanza parlamentare, avendo iniziato il 23 aprile 1992 senza alcuna interruzione. Due volte Ministro e vice Presidente del Senato, ha visto il suo ruolo pesantemente ridimensionarsi con la nomina di Salvini segretario della Lega, autore di un profondo rinnovamento di facce (si veda anche Maroni e Borghezio).

Maurizio Gasparri

Anche per lui trent’anni e passa di legislature, avendo iniziato il 23 aprile 1992, quando c’era ancora il Movimento sociale italiano. Viene riconfermato con Alleanza nazionale, poi segue l’iter col passaggio al Popolo della Libertà. Infine, passa a Forza Italia, non seguendo il passaggio a Fratelli d’Italia. Anche per lui un ruolo da Ministro.

Ignazio La Russa

Parimenti con Gasparri, al terzo posto troviamo anche Ignazio La Russa, che con il primo ha condiviso l’inizio con l’MSI, il proseguo in AN e PdL, ma poi fonderà con Giorgia Meloni Fratelli d’Italia. Anche per lui un ruolo da Ministro, si ricandida al Senato dopo l’esordio del 2018.

Stefania Prestigiacomo

Al quinto posto una fedelissima di Berlusconi, eletta con Forza Italia alla Camera dei Deputati a soli 27 anni nel 1994. Tre volte Ministro, accumula 7 legislature e 28 anni e mezzo di presenza a Montecitorio. Il 25 settembre si candida al Senato, sempre nella sua Sicilia.

Per la Top 10 completa rimando al succitato link. Qui mi limito solo a nomi e numeri:

7. Giancarlo Giorgetti: Lega, 6 legislature, oltre 26 anni

8. Paolo Russo: Forza Italia, 6 legislature, 26 anni

9. Emma Bonino: Radicali, 9 legislature, quasi 25 anni

10. Gianfranco Rotondi: Vari, 6 legislature, 23 anni

Ricevi news senza censure su Telegram