Salvini vuole ripristinare il servizio militare, ma lui lo ha fatto?

In questa anomala campagna elettorale agostana, il centrodestra ha tirato fuori dalla stalla vecchi cavalli di battaglia: pensioni minime a mille euro, il ponte sullo stretto, il servizio militare obbligatorio.

Quest’ultimo è stato nuovamente tirato in ballo da Matteo Salvini, a margine della sua visita all’hotspot di Lampedusa. Una domanda però frulla nella mente di molti: ma Salvini ha fatto il militare?

Come riporta Il Tempo, l’ex Ministro degli interni a margine della sua visita all’hotspot di Lampedusa, riesploso in questi giorni con l’arrivo di nuovi migranti, ha rilanciato: “Mi piacerebbe che i nostri giovani rifacessero il servizio militare. Anzi proporrò la sua reintroduzione”.

Ricordiamo che l’obbligatorietà del servizio militare, prevista dalla Costituzione, è inattiva dal primo gennaio 2005, come stabilito dalla legge del 23 agosto 2004. Oggi dunque, per prestare servizio nell’esercito italiano, occorre farlo volontariamente, superando però tanto di concorsi neppure facili. Oltre al godimento di una impeccabile complessiva salute fisica.

La notizia fa il paio con un’altra proposta di Fratelli d’Italia, sempre a tema giovani: l’introduzione di un algoritmo che “peschi” i giovani alla fine degli studi scolastici o universitari e li “introduca” al mondo del lavoro (ne abbiamo parlato qui).

Se ne occupò Askanews, quando la domanda balzava sui social complice la volontà di Salvini di mandare soldati in Libia. A domanda, Salvini rispose:

Certo, in fanteria, 7/95. il Car a Casale Monferrato, e poi a Milano, in caserma in Corso Italia e alla Montello in piazza Firenze