Hanno fatto molto discutere le parole di Papa Francesco rivolte ai giovani russi in collegamento da San Pietroburgo.

Non sono state gradite le belle parole che Papa Francesco ha riservato ai giovani russi in collegamento da San Pietroburgo in occasione del decimo incontro nazionale dei giovani cattolici della Russia.

Il tema scelto per l’evento era lo stesso della Giornata mondiale della Gioventù tenutasi a Lisbona a inizio agosto e il discorso del Pontefice, apparso sul sito ufficiale del Vaticano, è una summa di quanto già detto in Portogallo.

Papa Francesco ha esortato i giovani russi a preservare la storia del loro paese e a esserne degni eredi.

Cosa ha detto Papa Francesco sulla Russia ai giovani

Come riporta Il Foglio, sono queste le parole che Papa Francesco ha rivolto ai giovani russi:

Non dimenticare mai l’eredità. Siete gli eredi della grande Russia: la grande Russia dei santi, dei governanti, la grande Russia di Pietro I, Caterina II, quell’impero – un grande, illuminato, [paese] di grande cultura e di grande umanità. Non rinunciate mai a questa eredità, siete gli eredi della grande Madre Russia, andate avanti. E grazie. Grazie per il vostro modo di essere, per il vostro modo di essere russi

Parole che sono state omesse dal sito ufficiale del Vaticano, forse per evitare polemiche. Ma sono state orgogliosamente riportate sul portale dell’Arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca.

Non è la prima volta che Papa Francesco tradisce una certa ammirazione verso la cultura russa. Citò il grande Fëdor Dostoevskij

La pace non è mai armata

poche settimane dopo l’inizio della guerra. E in seguito prese spunto dai Fratelli Karamazov per condannare la logica mondana che porta alla

pace falsa basata sul potere e che poi conduce al tradimento di Dio

Del resto, la Russia ha una grande tradizione letteraria. Inoltre, Papa Francesco non dimenticò di ricordare all’inizio del conflitto come il paese russo sia stato praticamente circondato e istigato a compiere quella operazione dalla NATO.

