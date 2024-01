Gli Oscar voltano le spalle al Politically Correct: nomination per Ken e non Barbie

Agli Oscar per Barbie Ryan Gosling ha ricevuto la nomination come miglior attore non protagonista. Mentre Margot Robbie e Greta Gerwig no.

Gli Oscar, che pure avevano preso la strada del Politically correct di recente, hanno fatto uno sgarro alla corrente che sta travolgendo società e cultura. Infatti, Ryan Gosling (colui che interpreta Ken nel film su Barbie) ha ricevuto la nomination (praticamente quella che noi chiamiamo candidatura) come miglior attore non protagonista. Mentre sia l’attrice Margot Robbie (che come noto interpreta la famosa bambola) sia la regista e sceneggiatrice della pellicola Greta Gerwig, sono state lasciate a casa dall’Academy.

Un film dichiaratamente femminista, dove Barbie combatte contro i soliti cliché e Ken funge praticamente da suo comprimario e zerbino. Eppure gli Oscar non ne hanno tenuto conto.

Barbie senza Nomination agli Oscar

Come riporta Il Primato Nazionale, Ryan Gosling ha subito messo le mani avanti, non sia mai venisse accusato di aver scavalcato le donne. Affermando:

Non c’è Ken senza Barbie e non c’è film su Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone più responsabili per questo film che ha fatto la storia dire che sono deluso è dire nulla

Tuttavia, non si può parlare propriamente di esclusione. La Gerwig è in lizza nella categoria Miglior sceneggiatura non originale. Mentre Margot Robbie – che ricordiamo ha pure prodotto il film – risulta quindi tra coloro che verrebbero premiati qualora la pellicola vincesse nella categoria più importante: Miglior film.

