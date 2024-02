OMS: 10 motivi per cui andrebbe abolita o riformata

L’OMS fu istituita nel 1948 per fornire linee guida sanitarie generali agli stati nazionali, ma ecco i tanti sprechi e soprusi a cui dà vita.

L’OMS (acronimo di Organizzazione Mondiale della Sanità) è un organismo sovranazionale che si occupa di stabilire le linee guida a livello internazionale sulle questioni principali inerenti alla salute e alla sanità. Alle quali poi le istituzioni sanitarie nazionali dovrebbero attenersi.

Tuttavia, ci sono molte storture che fomentano seri dubbi sull’utilità e sull’imparzialità dell’OMS.

L’onorevole Claudio Borghi, ex europarlamentare della Lega e attuale parlamentare, ha individuato 10 motivi per cui andrebbe abolita o, comunque, profondamente riformata rispetto all’assetto attuale.

Perché l’OMS andrebbe abolita o cambiata

Come riporta Borghi sul profilo Twitter:

1) L’OMS aveva un senso nel 1948, quando le informazioni sulle epidemie arrivavano con il telegrafo. Inoltre, durante il Covid-19 l’OMS non ha fornito una singola informazione utile. Si ricorderanno soprattutto suggerimenti banali;

2) Viene finanziata prevalentemente da privati. Soprattutto la Bill Gates Foundation, case farmaceutiche e associazioni pro diffusione vaccini, a loro volta pagate dai medesimi, come GAVI alliance. Ciò mette in serio dubbio la sua imparzialità;

3) A Maggio cercherà di forzare tutti gli stati membri a firmare il cosiddetto “Trattato pandemico“, una specie di MES DELLA MALATTIA, che garantirà ampi poteri all’organizzazione;

4) Se non riuscirà, tenterà di introdurre le stesse cessioni di sovranità via cambiamenti del “Regolamento Sanitario Internazionale“, introdotto anni fa e già in vigore;

5) Un terzo del bilancio dell’OMS – oltre un miliardo di dollari – va negli stipendi del personale OMS sparso in sedi faraoniche in tutto il mondo. Lo stipendio medio, compresi i fattorini, è 120mila euro. Il tutto completamente esentasse;

6) Un altro terzo abbondante del bilancio OMS va in consulenze, strumento del tutto opaco per pagare a discrezione persone e organizzazioni in tutto il mondo;

7) La spesa in viaggi in giro per il mondo a carico dell’OMS è 160 milioni;

8) La spesa TOTALE OMS per medicine e apparecchiature mediche in Africa è di soli 45 milioni. Meno dei semplici costi di viaggio allocati a OMS Africa (53 milioni);

9) Il direttore OMS, l’Etiope di un partito comunista nazionalista, Tedros Ghebreyesus, mentre era ministro della sanità in Etiopia ha intessuto relazioni con la fondazione Bill Gates venendo nominato nel board di GAVI, the vaccine alliance, finanziatori complessivamente dell’OMS per quasi un miliardo;

10) L’Italia dona all’OMS circa 100 milioni di dollari l’anno. Soldi che sarebbero molto utili per la disastrata sanità nazionale.

