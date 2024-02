Il padre di Giulia Cecchettin già pronto con un libro a marzo

Il 5 marzo uscirà edito da Rizzoli “Cara Giulia”, libro scritto e curato da Gino Cecchettin, padre di Giulia e Marco Franzoso.

Dopo la nonna, il padre. La famiglia di Giulia Cecchettin – come noto tragicamente scomparsa l’11 novembre 2023 per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta – si sta scoprendo avere una prolifica vena editoriale. E così il prossimo 5 marzo uscirà “Cara Giulia”, edito da Rizzoli.

Il web, come già accaduto quando la nonna di Giulia presentò il suo libro a pochi giorni dalla morte della nipote, si divide. Tra chi ritiene questa uscita editoriale un giusto modo per incanalare il dolore verso direzioni positive e utili al prossimo, e chi, semplicemente, ritiene il tutto una mossa economica per “battere il ferro finché è ancora caldo“.

Vediamo di cosa tratta Cara Giulia.

Di cosa parla il libro Cara Giulia, del padre Gino

Come riportato sul blog di Nicola Porro, il libro Cara Giulia è spinto

dal desiderio di affrontare e comprendere le cause profonde che alimentano la violenza di genere, ponendo una particolare enfasi sull’importanza di valori quali il rispetto, l’amore e l’empatia nell’educazione dei giovani

Il libro è curato anche da Marco Franzoso, autore noto per il suo impegno nei confronti delle tematiche sociali. Si analizzerà come la mentalità patriarcale ancora persistente

possa influenzare negativamente le relazioni e la percezione del ruolo femminile nella società

Ne tesse le lodi anche Federica Magro, direttrice editoriale di Rizzoli, che inserisce il libro nella più ampia

necessità di un impegno collettivo per prevenire nuovi episodi di violenza

Al pubblico, ovviamente, resterà il giudizio finale sull’operazione. Intanto, mentre le librerie e le piattaforme si affollano di libri sull’argomento, le donne continuano a morire, quasi ogni giorno.

