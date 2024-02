Moratti cede Saras a olandesi: industriali italiani sempre più in ritirata

La notizia era nell’aria da tempo. La famiglia Moratti cede la sua residua quota di Saras – azienda lei fondata negli anni ’60 – agli olandesi di Vitol. Uscendo definitivamente dalla società e dal settore dell’industria della raffinazione. Saras opera nel sud della Sardegna ed è stata in passato anche accusato di aver procurato malattie alla popolazione locale.

Dopo l’uscita di scena dal calcio avvenuta circa dieci anni fa, cedendo l’Inter all’indonesiano Tohir, i Moratti si disimpegnano da un altro simbolo della propria attività imprenditoriale. Un ulteriore prova di quanto le grandi famiglie industriali battano ormai ritirata da anni, cedendo agli stranieri. Quelli che resistono si possono contare sulle punte delle dita di una mano, al massimo.

Chi è Vitol, l’azienda che ha rilevato Saras

Come riporta La Nuova Sardegna, Vitol è un gigante olandese che punta forte sul mercato energetico nazionale. Un colosso mondiale del gas, dato che gestisce raffinerie in Medio Oriente, in Germania, in Belgio e in Australia.

Con questa nuova acquisizione Vitol disporrà di oltre 800 mila barili/giorno di capacità di raffinazione in sette raffinerie, 4 gigawatt di produzione di energia termica e oltre 1,4 gigawatt di generazione di energia rinnovabile.

Rileva una società in salute: Saras vanta 15 miliardi di utile nel solo 2022 per un fatturato superiore ai 500 miliardi di dollari. Quanto ai Moratti, nel comunicato ufficiale che ha commentato l’operazione, si legge che l’operazione è stata portata a termine proprio per conferire a Saras una struttura societaria che possa competere con i colossi internazionali.

Del resto, ormai anche il settore energetico come quello automobilistico, è nelle mani di pochi players. E gli italiani, senza più soldi né idee, possono solo prenderne atto.

