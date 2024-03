Olimpiadi di Parigi: Russia boicottata, Israele no

Alle Olimpiadi di Parigi che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto gli atleti di Russia e Bielorussia saranno mortificati con molti divieti.

Le Olimpiadi tornano ad essere coinvolge nelle dinamiche geopolitiche. Come nel 1980, quando il presidente americano democratico Jimmy Carter, impose agli atleti statunitensi di non partecipare alle Olimpiadi di Mosca del 1980. E, ora, siamo tornati indietro di 44 anni, con lo scontro Russia-Occidente tornato in auge e ad essere coinvolge sono le Olimpiadi di Parigi.

Già, perché il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha deciso di boicottare gli atleti di Russia e Bielorussia. I quali, potranno sì partecipare alle gare che si terranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto, ma non potranno partecipare a una serie di aspetti.

Atleti di Russia e Bielorussia boicottati alle Olimpiadi di Parigi 2024

Come riporta Contropiano, gli atleti di Russia e Bielorussia non potranno partecipare alla spettacolare, e in fondo romantica, cerimonia di apertura che verrà arrivare gli atleti su 160 barche sulla Senna. Uno straordinario colpo d’occhio, che però gli atleti di quei 2 paesi potranno solo guardare da spettatori, forse.

E, ancora, non si potrà suonare il loro inno nazionale, così come sarà vietata l’esposizione di simboli e bandiere, anche in caso di vittoria di medaglie. Inoltre, gli atleti non devono avere alcun legame con l’esercito, cosa molto comune tra gli atleti. Non sono poi ammesse le squadre.

Insomma, una mortificazione ad atleti che non c’entrano niente con le decisioni dei governanti. Ragazzi che si preparano per anni per prove che poi durano pochi secondi o al massimo pochi minuti. Trattamento non riservato a Israele, che sta uccidendo migliaia di persone in Palestina, mutilandone permanentemente altre migliaia.

Israele potrà partecipare tranquillamente

Alcuni attivisti della campagna internazionale BDS hanno protestato davanti alla sede del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna, in Svizzera, chiedendo il divieto di Israele a partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi, a causa dei crimini di guerra commessi a Gaza.

Già venerdì scorso, una manifestazione analoga, si è tenuta a Roma sotto la sede del Comitato Olimpico Nazionale (CONI).

Siamo al solito discorso: 2 pesi e 2 misure. Del resto, sappiamo chi governa il mondo e il legame a doppio filo con quel paese.

