NPC su TikTok: chi è e quanto guadagna con i video

Scopriamo chi sono e quanto guadagnano gli NPC su TikTok, una nuova forma di influencer che sta prendendo piede.

TikTok, si sa, è sempre foriera di nuove tendenze. Alcune negative, altre positive. Gli utenti si ingegnano quotidianamente per trovare nuove idee che possano spopolare e consentirgli di ottenere non solo appunto popolarità ma anche dei guadagni. Come il fenomeno diventato virale degli NPC.

Di seguito vediamo chi sono e cosa fanno gli NPC su TikTok e quanto guadagnano.

Cosa significa NPC

Se è vero che, come diceva Nanni Moretti in Palombella rossa, le parole sono importanti, cerchiamo di capire in primis cosa significa NPC.

Come intuibile si tratta di un acronimo, stante per “Non-playable characters“, traducibile in personaggi non giocabili. Si tratta di quei personaggi, trovabili soprattutto nei giochi di genere Fantasy o di Avventura, che, pur essendo protagonisti, non possono essere manovrati dal player. Il quale deve solo limitarsi a vederli e ascoltarli quando appaiono, poiché dalle loro parole o azioni dipendono molte fasi del gioco. Essendo funzionali e determinanti ai fini della conclusione.

NPC su TikTok chi sono e cosa fanno

Pertanto, gli influencer o gli utenti con pochi followers che si dilettano a emulare gli NPC sono appunto coloro che imitano questi personaggi, parlando come loro e facendo i loro stessi gesti.

Ecco dunque che gli NPC assumono un ruolo automatizzato, ripetendo azioni e frasi coordinate alle emoticon inviate dagli spettatori. Occorre dunque essere molto bravi, perché i filtri, per quanto sempre più sofisticati, aiutano fino a un certo punto. E’ come un attore aiutato dal costume di scena, ma poi deve metterci del suo.

Una degli NPC più importanti a livello mondiale è PinkyDoll, nome d’arte di Fedha Sinon, una streamer canadese il cui account vanta oltre 1,4 milioni di follower in pochi mesi. Imita soprattutto i personaggi presenti nel videogioco Grand Theft Auto.

Chi è Giuliana Florio su TikTok

Il fenomeno sta prendendo piede anche in Italia. La massima rappresentante per ora è Giuliana Florio, una giovane ragazza napoletana che ha di fatto portato il fenomeno degli NPC alla ribalta. Ad oggi il suo account conta più di 159mila follower e le sue live raggiungono numeri molto alti. Ma le cifre sono destinate a crescere.

Giuliana è ormai famosa per le sue frasi celebri che ripete nelle sue trasmissioni, tra tutte: “O’ cor sacr e San Gennar“, “Frrr rha“, “Amma fa TikTok e facimmel bbuon“, esclamazioni che pronuncia alle varie donazioni che gli utenti le fanno in diretta.

Insomma, la fantasia e l’estro di Napoli si fa notare anche con questo fenomeno virale su TikTok.

Eccola in un video:

Quanto guadagnano gli NPC su TikTok?

Essere un NPC non è solo un divertimento ma può fruttare parecchio. Infatti, durante le trasmissioni in diretta gli utenti possono pagare per far apparire sullo schermo doni virtuali come cuori, rose o adesivi colorati, o aggiungere filtri alla diretta dello streamer. Come risposta, gli NPC pronunciano frasi ripetitive, accompagnate da gesti legati all’emoticon ricevuta.

Altre forme di guadagno possono essere le sponsorizzazioni, per esempio. Magari di videogiochi o altre categorie di prodotti.

Come sempre, stimare delle cifre non è mai facile, perché dipende da più fattori. Va da sé che avere centinaia di migliaia di followers è la base di partenza.

Qui abbiamo parlato del fatto che TikTok possa leggerci nel pensiero.

Fonte: RadioZeta

Ricevi news senza censure su Telegram

– / 5 Grazie per aver votato!