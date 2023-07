Nobel per la fisica John Clauser censurato da FMI per idee sul clima

Il Nobel per la fisica 2022 John Clauser non condivide i modelli utilizzati per analizzare il clima ed è stato censurato dal FMI per giovedì.

I cambiamenti climatici sono diventati il nuovo oggetto di disputa, tra terrorismo dei media mainstream; litigi tra esperti e pseudo-esperti; censure varie ed eventuali. E c’è chi, come il segretario dei Verdi Stefano Bonelli, vorrebbe introdurre il reato di negazionismo climatico.

La censura e la gogna tocca anche i premi Nobel, come accaduto a Montagnier trattato come un criminale qualunque e morto come tale per le sue idee su Covid-19 e vaccino.

Rischia di fare la stessa fine il Premio Nobel per la fisica John Clauser, che ha già subito la cancellazione da parte del Fondo Monetario internazionale.

Perché Premio Nobel per la fisica John Clauser censurato dal FMI

Come riporta Maurizio Blondet, all’inizio di questo mese, il dottor John Clauser, premio Nobel per la fisica nel 2022, ha criticato la narrativa dell’”emergenza climatica” definendola una

pericolosa corruzione della scienza che minaccia l’economia mondiale e il benessere di miliardi di persone

Un discorso che il dottor Clauser avrebbe dovuto tenere al Fondo monetario internazionale sui modelli climatici è stato bruscamente cancellato e la pagina che annunciava l’evento rimossa dal sito del FMI.

Il dottor Clauser avrebbe dovuto parlare all’ufficio di valutazione indipendente dell’FMI questo giovedì dal titolo: “Parliamo – Quanto possiamo fidarci delle previsioni climatiche dell’IPCC?” Sembrerebbe che “non molto” non sia la risposta politicamente corretta.

Clauser è un critico di lunga data dei modelli climatici e ha criticato l’assegnazione del Nobel per la fisica nel 2021 per aver lavorato su di essi. Non è solo, dal momento che molti ritengono che i modelli climatici siano principalmente basati sulla matematica, e le tante previsioni climatiche fallite e supponenti li lascia immeritevoli di riconoscimento al più alto livello della scienza pura.

La scorsa settimana, Clauser ha osservato che la scienza del clima fuorviante si è

trasformata in una massiccia pseudoscienza giornalistica scioccante (…) Questa pseudoscienza è diventata un capro espiatorio per un'ampia varietà di altri mali correlati. È stato promosso ed esteso da agenti di marketing aziendale, politici, giornalisti, agenzie governative e ambientalisti altrettanto fuorvianti. Secondo me, non esiste una vera crisi climatica

Chi è John Clauser

John Clauser ha ottenuto il Premio Nobel per il lavoro pionieristico nel campo della meccanica quantistica, lo studio della materia e della luce a livello subatomico e atomico. Nel 2010 è stato insignito del Wolf Prize in Physics, considerato il secondo premio più prestigioso per la fisica dopo il Nobel. Oltre a questo lavoro, ha anche fornito suggerimenti su come migliorare gli attuali modelli climatici.

Secondo Clauser, i modelli climatici sottovalutano notevolmente l’effetto delle nuvole che coprono metà della Terra e forniscono un controllo termostatico potente e dominante delle temperature globali. Più recentemente, Clauser ha anche dichiarato alla Korea Quantum Conference di non credere che ci fosse una crisi climatica, osservando:

I processi chiave sono esagerati e fraintesi di circa 200 volte

La comunità scientifica che non crede ai cambiamenti climatici

Nella comunità scientifica, non è certo solo nella lotta a questi modelli climatici. Ricordiamo quanto detto dal nostro Carlo Rubbia in una relazione al parlamento. O al professor Ivar Giaever, principale firmatario della Dichiarazione mondiale sul clima che afferma che non esiste un’emergenza climatica. Sostiene inoltre che i modelli climatici

non sono neanche lontanamente plausibili come strumenti di politica globale

Il vincitore del 1998, il professor Robert Laughlin, ha espresso l’opinione che il clima è

al di là del nostro potere di controllo e l’umanità non può e non deve fare nulla per rispondere al cambiamento climatico

