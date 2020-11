Nichel e allergia: sintomi, alimenti e oggetti da evitare

Quali sono i cibi e gli oggetti che contengono Nichel? Una domanda che interessa soprattutto quanti ne sono allergici. E non si tratta di poche persone.

Tuttavia, in pochi sanno che il Nichel è contenuto in quantità ridottissime nel nostro organismo. E la sua assunzione attraverso l’alimentazione è fondamentale.

Per esempio, è importante per queste funzioni:

mantenimento dell’omeostasi metabolica

metabolismo ormonale, del glucosio e dei lipidi

integrità delle membrane cellulari

stabilizzazione degli acidi nucleici

costituzione enzimatica (arginasi, tripsina, carbosillasi)

I pochi microgrammi di nichel introdotti con i cibi vengono assorbiti dall’intestino ed eliminati tramite l’urina e le feci.

Di seguito vediamo perché si è allergici al Nichel e quali cibi ed oggetti lo contengono.

Allergia al Nichel in cosa consiste

Come riporta Il Giornale, l’allergia al nichel è l’esito di uno sfasamento del sistema immunitario che, non riconoscendo il metallo e scambiandolo per un microrganismo patogeno, lo attacca mediante una reazione infiammatoria consistente in un rilascio di istamina da parte dei mastociti.

L’istamina, che provoca un intenso prurito a livello locale, aumenta la permeabilità dei piccoli vasi sanguigni dell’area interessata e favorisce l’accumulo di liquidi, globuli bianchi e altre sostanze deputate alla distruzione dell’agente lesivo.

Nichel allergia sintomi

Quali sono i sintomi di una allergia al Nichel? I seguenti:

comparsa di bolle sulla pelle, fino alla formazione di croste

col tempo, desquamazione della pelle, fino ad assumere maggiore spessore ed un colorito più scuro

in casi più gravi avanzati, comparsa di disturbi gastrointestinali come: nausea, vomito, bruciore di stomaco, inappetenza, astenia, crampi, dolore e gonfiore addominale

Alimenti che contengono Nichel

Questi gli alimenti da evitare se si è allergici al Nichel:

cioccolato e cacao in polvere

ortaggi (zucchine, pomodori, asparagi, broccoli, carote, cavoli, sedano, radicchio, fagiolini, finocchi, lattuga, spinaci)

legumi

frutta secca

frutta essisccata

cereali

pesce (ostriche, salmone, gamberi, cozze, sgombro, aringhe)

bevande come cioccolata, caffè, tè, birra e tutte quelle contenute in lattina

cibi in scatola (materiale del contenitore)

Oggetti che contengono Nichel

Questi invece gli oggetti da evitare se si è allergici al Nichel:

monete

chiavi

cosmetici

gioielli

utensili da cucina

attrezzi da lavoro

Meglio dunque cercare di utilizzare dei guanti se proprio non se ne può fare a meno (come le monete), dei cosmetici quanto più possibili fatti con prodotti naturali e attrezzi o utensili che non lo prevedano (per esempio in plastica).