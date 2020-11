WhatsApp, come attivare messaggi che si cancellano in automatico

Come impostare su WhatsApp i messaggi che si cancellano da soli in automatico?

Finalmente, anche sulla popolarissima app di messaggistica rilevata da Facebook nel 2014 e da allora protagonista di una crescita esponenziale, WhatsApp appunto, arrivano i messaggi che si cancellano da soli automaticamente.

Una richiesta che gli utenti facevano da tempo, sulla scia di quanto c’è già da tempo su un’altra app di messaggistica molto utilizzata. E proprio per questa particolare e comodissima funzione: Telegram.

Avere la possibilità di utilizzare messaggi che si eliminano da soli dopo un tot di tempo, è un’alta garanzia di privacy. Non a caso, purtroppo, Telegram spesso è un mezzo di comunicazione utilizzato da terroristi. O, in un uso più romantico, da amanti o teneri teenegers in fuga dagli occhi indiscreti di genitori, amici o fratelli e sorelle.

Vediamo dunque come funziona l’impostazione su WhatsApp dei messaggi che si eliminano in automatico.

Come impostare su WhatsApp messaggi che si cancellano automaticamente

Come riporta Panorama, la funzione su WhatsApp sarà però diversa rispetto alla succitata Telegram ed altre app come Signal e Wire.

In pratica, si potrà attivare una scadenza ai messaggi (compreso testo, immagini o video) ma solo dopo una settimana, periodo di tempo ritenuto dalla società “adeguato per consentire agli utenti di non perdere il filo del discorso e di accedere ai messaggi di cui hanno bisogno“.

La nuova funzione di eliminare i messaggi su WhatsApp in automatico arriverà su tutti i dispositivi iOS e Android gradualmente entro fine novembre.

Inoltre, il team di sviluppatori ha già anticipato di non escludere col tempo la possibilità che l’arco temporale di durata del messaggio possa essere ridotta anche a pochi giorni più in avanti. In effetti, una settimana è davvero tanto.

Per farlo, basta entrare nella chat desiderata, cliccare sul nome del contatto e attivare l’opzione Messaggi effimeri (disattivata in default).

L’effetto non è retroattivo, quindi solo i messaggi inviati successivamente saranno eliminati dopo 7 giorni.

Come impostare su WhatsApp messaggi che si eliminano da soli nei gruppi

Nei gruppi però le cose sono diverse. Infatti, la facoltà d’uso della funzione è circoscritta ai soli amministratori del gruppo. Per il modo di farlo resta lo stesso.

WhatsApp ha dedicato a questa nuova funzione una pagina apposita.

Messaggi effimeri che si eliminano da soli rischi

Ogni novità tecnologica, si sa, porta con sé i suoi relativi rischi. In tal caso, il rischio è che si inviino alle persone messaggi di ogni tipo con troppa nonchalance. Alias, disinvoltura.

In realtà, il destinatario dello stesso ha la possibilità di salvarlo facendo uno screenshot. Mentre nel caso di un messaggio vocale o di un video, anche di registrarlo usando la registrazione schermo o tramite un altro dispositivo mobile. Discorso ancora più valido su WhatsApp dato che durano ben 7 giorni.

E c’è un altro rischio che si corre: se si gira un contenuto di una chat a scomparsa a un terzo contatto, il contenuto visibile da quest’ultimo non scomparirà dopo sette giorni. Dato che la scomparsa vale sempre e solo sul contenuto su cui è attiva la funzione.

Quindi, state attenti. Come sempre, ne va della vostra già bistrattata privacy.

Altri trucchi interessanti che riguardano WhatsApp: