In Namibia vince candidato col nome Adolf Hitler: la storia incredibile

Adolf Hitler ha vinto le elezioni in Namibia. Un Paese dell’Africa Sud-occidentale, che si contraddistingue per il deserto del Namib e per la ricca fauna. Tra cui la presenza consistente di ghepardi, ma anche elefanti e rinoceronti.

Il Paese conta quasi 2 milioni e mezzo di abitanti e nelle ultime elezioni amministrative è stato eletto un candidato con un nome alquanto singolare: Adolf Hitler Uunona. E’ accaduto nel distretto elettorale di Ompundja, nella regione settentrionale dell’Oshana.

Ecco i dettagli di questa storia assurda, che guardando altri particolari di questo paese africano snobbato dai più, non sorprende neanche più di tanto.

Adolf Hitler eletto a Namibia chi è

Come riporta Il Primato nazionale, l’uomo ha così raccontato la sua storia:

E’ stato mio padre a volermi chiamare così. Probabilmente non sapeva nemmeno che cosa avesse fatto Adolf Hitler, quello vero

Adolf Hitler Uunona ha 54 anni, e malgrado lo strambo nome, da decenni è in prima linea contro l’apartheid.

Al giornale tedesco Bild ha spiegato:

Da bambino era una cosa normale. Crescendo ho capito che portavo il nome di un uomo che voleva soggiogare il mondo intero. Beh, non ho niente a che fare con nessuna delle cose che ha fatto. Cambiare il nome? È troppo tardi per farlo. Mia moglie comunque mi chiama solo Adolf, senza Hitler

Namibia ex colonia tedesca

Questa storia sorprende fino ad un certo punto. Anche altre persone si chiamano Adolf Hitler. Ed ancora, circola ancora un giornale in lingua, stazioni radio tedesche, nomi di strade in tedesco (come Bahnhofstraße, Bismarckstraße) e una piccola minoranza di lingua tedesca.

Fino a qualche anno fa era aperto ancora un heavy metal bar: «Blitzkrieg Bunker Bar», situato nella capitale dello stato di Windhoek. Il partito di governo, Swapo, ha la propria sede a Hans-Dietrich-Genscher-Strasse.