Ligabue, album 7 e 77+7: brani contenuti, recensione, prezzo

Il nefasto 2020 per i fan di Luciano Ligabue (chiamato il “Liga” per gli storici, il “Capitano” per i nuovi), si chiude quanto meno con una buona notizia: sono usciti 2 nuovi album, a conferma della instancabile prolificità del rocker di Correggio anche in un periodo difficile come questo. Ossia “7” e “77+7“.

Questo nome algebrico deriva dal fatto che, come Ligabue ha in realtà già spiegato in passato, il numero 7 lo ha accompagnato in diversi momenti della sua vita.

L’album 7 contiene sette inediti, che Ligabue ha ritrovato in un cassetto (come si suol dire in questi casi) e ha deciso di arrangiare con l’ormai fido Barbacci. Colui che ormai da molti anni è il responsabile della svolta Pop del cantante. Oltre ovviamente all’età che irrimediabilmente cambia quasi sempre il modo di scrivere e cantare degli artisti ma anche il nostro modo di ascoltare e valutare i brani.

Mentre l’album 7+77 contiene, oltre a questi 7 inediti, anche 77 singoli di maggiore successo di questi 30 anni di carriera. Che tra l’altro Ligabue doveva festeggiare lo scorso settembre, in grande stile nell’ormai consueta location di Campovolo. Rimandata per le stranote vicende legate al Covid-19.

Vediamo di seguito quali sono i brani contenuti in 7 e 77+7, una recensione e il prezzo.

Ligabue album 7 brani contenuti e recensione

Quali sono i brani contenuti nell’album 7 di Luciano Ligabue? Come riporta Ligabue.com, sono i seguenti:

La ragazza dei tuoi sogni Mi ci pulisco il cuore Si dice che Un minuto fa Essere umano Oggi ho perso le chiavi di casa Volente o nolente

I fan troveranno in questi brani diversi riferimenti al passato, soprattutto al Ligabue degli anni anni zero del 2000. Con qualche nostalgico passaggio dei bei tempi della seconda metà anni ’90.

Si spazia, come ormai ci ha abituati da sempre, da tipiche ballate a pezzi più rockeggianti e graffianti. Volente o nolente è invece cantata insieme ad Elisa, e la voce della cantante friuliana è addirittura quella della versione originale di una demo 15 anni fa. Il brano ricorda comunque molto Gli ostacoli del cuore, stesso periodo in cui fu pubblicata. sebbene in quella occasione il Liga cantasse solo la parte finale.

Si toccano diverse tematiche della vita, soprattutto l’amore e la condizione della società attuale. Dunque, a livello di sonorità nulla di particolarmente nuovo. Ma ormai siamo al solito discorso che forse è anche inutile aspettarseli dal cantante di Correggio. Il quale preferisce andare sul sicuro. Scontentando puntualmente i nostalgici degli anni ’90 e accontentando i fan delle nuove generazioni. A maggior ragione se i brani sono del passato.

Personalmente, ho trovato interessante “Ho perso le chiavi di casa“. Per testo ed arrangiamenti. Il resto mi è sembrata un po’ la solita litania.

Ligabue album 77+7 brani contenuti e recensione

Oltre ai 7 inediti pima visti, c’è anche una versione con 77 brani della sua carriera in versione rimasterizzata. I migliori, più significativi o più belli, valuterà il fan. Probabilmente, ciascuno ci vedrà qualche assenza importante. Ma del resto, la discografia di Ligabue è ormai sconfinata. E a parte i brani “fedelissimi” e scontati dei concerti, non è facile scegliere manco per lui.

1. Questa è la mia vita

2. Il giorno di dolore che uno ha

3. L’odore del sesso

4. A modo tuo

5. A che ora è la fine del mondo?

6. Viva!

7. Lambrusco & popcorn

8. Luci d’America

9. Cosa vuoi che sia

10. Cerca nel cuore

11. Si viene e si va

12. Urlando contro il cielo

13. Una vita da mediano

14. Tutti vogliono viaggiare in prima

15. Sarà un bel souvenir

16. Bambolina e barracuda

17. Per sempre

18. Le donne lo sanno

19. Il mio pensiero

20. Leggero

21. Quando canterai la tua canzone

22. Metti in circolo il tuo amore

23. Certe notti

24. Ho perso le parole

25. Happy hour

26. Voglio volere

27. Quella che non sei

28. C’è sempre una canzone

29. Non è tempo per noi

30. G come Giungla

31. Hai un momento, Dio?

32. Sotto bombardamento

33. I duri hanno due cuori

34. Tra palco e realtà

35. Ho messo via

36. Eri bellissima

37. Seduto in riva al fosso

38. È venerdì, non mi rompete i coglioni

39. M’abituerò

40. Un colpo all’anima

41. Quando tocca a te

42. Sulla mia strada -live-

43. Bar Mario

44. Il sale della terra

45. Piccola stella senza cielo

46. Il giorno dei giorni

47. Il muro del suono

48. Niente paura

49. Certe donne brillano

50. Siamo chi siamo

51. Vivo morto o x

52. Sono qui per l’amore

53. Tutte le strade portano a te -live-

54. Salviamoci la pelle!!!!

55. Ci sei sempre stata

56. Il meglio deve ancora venire

57. Ancora in piedi

58. Ti sento

59. Non ho che te

60. Il peso della valigia

61. Almeno credo

62. Il centro del mondo

63. La linea sottile

64. Mi chiamano tutti Riko

65. Ora e allora

66. Balliamo sul mondo

67. Tu sei lei

68. Marlon Brando è sempre lui

69. Buonanotte all’Italia

70. Polvere di stelle

71. Sono sempre i sogni a dare forma al mondo

72. Libera nos a malo

73. Made in Italy

74. Lo Zoo è qui

75. Ho fatto in tempo ad avere un futuro (che non fosse soltanto per me)

76. L’amore conta

77. Sogni di rock’n’roll

1. La ragazza dei tuoi sogni

2. Mi ci pulisco il cuore

3. Si dice che

4. Un minuto fa

5. Essere umano

6. Oggi ho perso le chiavi di casa

7. Volente o nolente

Album 7 e 77+7 prezzo Amazon

Quanto costa album 7 e 77+7? Ecco i prezzi su Amazon, anche per fare un regalo gradito di Natale

Album 7 prezzo Amazon

Album 77+7 prezzo Amazon

Dove ascoltare album 7 e 77+7 di Ligabue?

E’ possibile ascoltare i brani contenuti dei due dischi su Youtube, digitando i nomi dei brani prim elencati. A concederlo lo stesso account di Warner Italy, la casa discografica che da sempre pubblica gli album di Ligabue.