A Casoria un Murale per Giancarlo Siani: peccato che nessuno lo vedrà

Vediamo dove si trova il murale di Jorit dedicato a Giancarlo Siani a Casoria e perché ne mortifica il ricordo.

Un murale raffigurante Giancarlo Siani è stato realizzato a Casoria, Comune a Nord di Napoli, un tempo definito “la Sesto San Giovanni del Sud”. Come oggi testimoniano i corpi in putrefazione dei vari stabilimenti industriali chiusi da 30-40 anni.

Come però sovente accade qui, ogni iniziativa finisce sempre per essere monca, incompleta. Si pensi, restando nell’attualità, alla pista ciclabile realizzata nei pressi della Villa Comunale e lungo le strade vicine, tra interruzioni e rischi seri per i ciclisti. Oppure al Museo di Arte Contemporanea, per anni mortificato in un sottoscala, con il direttore Gaetano Manfredì che inscenò una protesta che finì anche sulle reti nazionali, dando fuoco ad alcune opere.

Ma torniamo al murale di Giancarlo Siani a Casoria e perché è difficilmente apprezzabile.

Il murale di Giancarlo Siani a Casoria dove si trova

L’opera di Jorit – uno dei più importanti street artist del Mondo – è stata realizzata sulla facciata posteriore del Palazzo di Giustizia, ex tribunale. In pratica, è visibile solo da chi si trova lungo la lunga Via Michelangelo, che collega la centrale arteria di Via Pio XII con la strada statale, un tempo nota come “strada degli americani” e più volgarmente “doppio senso“.

Peraltro, si tratta di una strada sostanzialmente di passaggio, percorsa da pochi pedoni ma soprattutto tante auto a velocità mediamente sostenuta. E magari, tra mille pensieri, il murale del povero Giancarlo Siani (ucciso dalla Camorra nel 1985 per i suoi articoli scomodi firmati per Il Mattino) nemmeno lo vedono.

Ecco il murale visto nei pressi del Palacasoria, altra struttura che vive le alterne fortune di cui è destinata questa morente città post-industrale.

Ma per Jorit c’è una bella notizia…

Comunque, per Jorit in queste ore è arrivata una notizia lieta: lo splendido murale di Diego Armando Maradona realizzato a San Giovanni a Teduccio è stato salvato (ne abbiamo parlato qui).

