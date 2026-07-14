Mistero JWST: c’è una galassia che ha “dimenticato” di ruotare

Una collaborazione scopre XMM-VID1-2075, una galassia che ha quasi smesso di ruotare quando l’universo aveva appena 1,8 miliardi di anni

La maggior parte delle galassie nell’universo contemporaneo ruotano in maniera ordinata: stelle e gas viaggiano in orbite sostanzialmente circolari attorno a un nucleo centrale, tenute insieme dalla gravità e con la rotazione stessa (o momento angolare) che impedisce loro di collassare.

Esistono però anche galassie dette “a rotazione lenta”, in particolare tra quelle più massicce e quiescenti (dove la formazione di nuove stelle è praticamente azzerata), in cui le stelle si muovono in maniera casuale e caotica ed è proprio questo “tremolio” a creare una pressione tale da evitarne il collasso. La loro esistenza si deve principalmente a ripetute fusioni e collisioni tra galassie, che vanno a destabilizzare il movimento ordinato di stelle e gas; di conseguenza, non ci si aspetta di trovarne molte nell’universo primordiale.

Ma a JWST, si sa, non piace molto seguire le regole e così una collaborazione nordamericana di astronomɜ ha da poco annunciato la scoperta, grazie al potente telescopio spaziale, di una galassia massiccia a rotazione lenta quando l’universo non aveva nemmeno due miliardi di anni.

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