I Tornado? JWST ne avvista uno Cosmico!

HH 49/50, uno spettacolare oggetto di Herbig-Haro simile a un tornado, vede finalmente risolto il suo mistero ventennale graziea JWST.

Gli oggetti di Herbig-Haro (HH) sono sicuramente tra i più affascinanti del catalogo celeste: lunghi e stretti getti di materia espulsa da stelle in formazione, creano delle strutture allo stesso tempo bellissime e bizzarre nello spazio. Ormai è da più di un secolo che sono noti alla comunità astronomica, eppure le loro caratteristiche non sono ancora perfettamente chiare.

Il problema principale è che l’ambiente in cui nascono le stelle è ricco di polveri e gas che, interagendo coi getti, li scaldano e li rendono quindi brillanti nell’infrarosso, una porzione dello spettro luminoso in cui i nostri telescopi finora non sono stati propriamente all’altezza.

Il tornato individuato da JWST

Qualcunə ha detto JWST? Esatto, il potente osservatorio spaziale sta contribuendo enormemente a fare luce sugli oggetti di HH e stavolta tocca a quello dall’imponente soprannome di “Tornado Cosmico”, il cui mistero è stato finalmente risolto dopo quasi vent’anni.

CONTINUA A LEGGERE

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità