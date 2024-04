Le bugie della Meloni su Putin e la Russia

Giorgia Meloni, ospite da Mario Giordano su Rete 4, per convincere gli italiani ha ripreso il solito mantra su Russia e Putin.

Il Governo Meloni ci sta portando alla catastrofe economica e sociale inseguendo le politiche americane e mettendoci contro la Russia, sconfessando anche quanto fatto dai precedenti governi di centro-destra guidati da Berlusconi. Il quale, invece, come noto strinse un rapporto di amicizia personale con Vladimir Putin. Che andò tutto a nostro vantaggio in termini di accordi economici e commerciali.

Fa specie poi come la stessa Forza Italia stia tradendo il modus operandi in politica estera attuato dal suo fondatore e leader. Così come la Lega di Salvini, con quest’ultimo che dinanzi ai suoi si affanna a proporre soluzioni alternative e distintive, ma, poi, tornato a Roma, approva fedelmente tutto quanto imposto dagli alleati.

Peraltro, proprio la regione “rocca forte” leghista ci è andata più a perdere in questa scriteriata guerra alla Russia, dato che le aziende del Veneto annoveravano proprio in quel paese uno dei principali per il proprio export (qui abbiamo parlato delle 5 regioni che più ci hanno perso nella guerra alla Russia).

La settimana scorsa, inoltre, Giorgia Meloni, ospite da Mario Giordano su Rete 4, per convincere gli italiani della bontà delle sue scelte geopolitiche, ha dipinto nuovamente il presidente russo e la Russia come un pericolo per tutta l’Europa. Ripetendo così quel mantra che chi sopra di lei gli ha imposto per fare il lavaggio del cervello ai già appiattiti connazionali.

Massimo Mazzucco ha ripreso le bugie della Meloni su Putin e le ha smontate una ad una. Ecco il video.

Le bugie della Meloni sulla Russia

Secondo il racconto distorto della Meloni, Putin avrebbe in mente di ricostruire i vecchi confini della grande Russia (si presume ai tempi dello Zar Nicola II), annettendo così i Baltici, la Moldova, la Georgia, parte della Finlandia e la Polonia. Oltre che ovviamente l’Ucraina.

Massimo Mazzucco, in un video come sempre magistrale, ha spiegato perché ciò non sia vero ma sia solo una storytelling messa in piedi dai soliti Stati Uniti, a mo’ di Hollywood.

Come più volte spiegato sulle nostre pagine, la Russia sta semplicemente reagendo all’accerchiamento da parte della Nato, che così facendo sta andando contro gli accordi di Minsk del 2014.

