Il caso Meloni-Giambruno conferma l’ipocrisia a destra sull’amore

“Dio, patria e famiglia“. La destra sbandiera ancora questo slogan, a quasi un secolo dal suo conio. Peccato però che, alla prova dei fatti, abbia poco da insegnare, soprattutto sulla famiglia. Difende quella tradizionale e combatte i rapporti di coppia non binari. Ma poi, nel privato, molti suoi rappresentanti convivono, hanno figli con più partner, scadono nel gossip più becero. Anche Giorgia Meloni, che ha visto naufragare nel peggiore dei modi la sua relazione con il giornalista e presentatore di Mediaset Andrea Giambruno.

I due hanno anche una figlioletta, ma non sono sposati, malgrado una relazione lunga 10 anni. Strappata dal successo di entrambi, che l’hanno tirata in due direzioni opposte: lei presa da mille impegni e grattacapi da Premier, lui dai fari accecanti della tv, essendo diventato presentatore di un programma su Rete 4 e compiendo gaffe a ripetizione.

I fuori onda di Striscia la notizia, trasmissione che da 35 anni non risparmia proprio nessuno, hanno fatto il resto. Ma a destra le relazioni disastrate dei loro leader sono una norma.

Il caso Meloni-Giambruno e i precedenti

Quando si parla di storie d’amore tormentate a destra, non si può non pensare a Silvio Berlusconi, che dietro la sua scia ha lasciato due divorzi e almeno due relazioni pubbliche con donne molto più giovani di lei. Lasciando perdere feste e festini nonostante fosse Presidente del consiglio. Anche se lui era un viveur che sicuramente credeva alla libertà d’amare ma in pubblico ha sempre cercato di allinearsi all’ipocrita perbenismo cattolico italiano.

E cosa dire poi di Gianfranco Fini e la sua relazione con Elisabetta Tulliani, rovinato nel pubblico e nel privato dal cognato e dalla casa a Montecarlo.

Casi più recenti ci riportano a Matteo Salvini e alla show girl Elisa Isoardi, insieme per 7 anni senza convolare a nozze, con lei che postò anche una foto sul letto per ricordare la relazione. Oggetto di meme vari ed eventuali.

E cosa dire del democristiano Pierferdinando Casini, divorziato dal 2015 dopo 16 anni di relazione, di cui 9 di matrimonio.

Due persone dello stesso sesso non possono sposarsi. Loro sì, al punto che possono sposarsi più volte, ma anche no e convivere. Facendo ugualmente figli da dividersi con la compagna nel tempo libero.

