Quando Meloni disse “Usciamo dall’Euro”, ma oggi nega

Ecco un video con Giorgia Meloni che nel 2014 disse che bisognava uscire dall’Euro, ma oggi nega di averlo detto.

Un nuovo video venuto dal passato imbarazza la Premier Giorgia Meloni. Proprio come quello relativo alle accise sulla benzina, quando inscenò un simpatico teatrino degno della nonna attrice (recitò con Totò, ne abbiamo parlato qui) in una pompa di benzina per denunciarle. Accise che, dopo oltre un anno al governo, non ha rimosso. Ora tocca all’uscita dell’Euro.

Come riporta Il fatto quotidiano, durante il Question time in Senato, Giorgia Meloni ha replicato così a Matteo Renzi, che nell’interrogazione aveva messo in evidenza una serie di contraddizioni del governo e della presidente del Consiglio:

Secondo lei avrei detto che l’Italia doveva uscire dall’euro. Non me lo ricordo. Io ho detto che doveva stare a testa alta in Europa. Ed è esattamente quello che stiamo facendo

Il leader nonché fondatore di Italia viva, si riferiva all’incontro cordiale che la Meloni aveva avuto con il Cancelliere della Germania del giorno prima, Olaf Scholz.

Peccato che, come nel caso della benzina, ci sia un vecchio video che la smentisce. Eccolo di seguito.

Il video di quando la Meloni diceva di uscire dall’Euro

Proprio come nel caso del video sulla soppressione delle accise è ancora Il fatto quotidiano a sbugiardarla.

Ora, un conto è cambiare idea, e ci sta. E un conto è negare di aver detto qualcosa.

