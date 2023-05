Nonna di Giorgia Meloni recitò con Totò: chi era Zoe Incrocci

Un politico, ormai da tempo, deve anche essere un buon attore, poiché nei comizi televisivi, online o nelle piazze, deve saper “vendere” la propria proposta politica per essere eletto. Giorgia Meloni ha dimostrato in tutti questi anni di saperli tenere bene, nei vari formati. Ed in fondo, il cinema ce l’ha nel proprio gene, visto che sua nonna era una attrice: Zoe Incrocci.

Ad onor del vero, Zoe Incrocci non è l’unica ava dell’attuale Premier ad aver a che fare col cinema. Infatti, era la sorella maggiore dello sceneggiatore Agenore Incrocci (soprannominato Age) e si è sposata con Nino Meloni, regista e sceneggiatore.

A questi aggiungiamoci pure i parenti acquisiti: l’attuale MInistro per l’agricoltura e il Made in Italy, Francesco Lollobrigida, marito della sorella, è nipote della mitica Gina.

Ma torniamo all’attrice Zoe Incrocci nonna di Giorgia Meloni e alla sua lunga carriera cinematografica. Dove recitò anche con Totò.

La carriera dell’attrice Zoe Incrocci, nonna di Giorgia Meloni

Zoe Incrocci nacque a Brescia il 21 settembre 1917. E’ stata una talentuosa caratterista del cinema italiano, soprattutto negli anni ’50, ma è stata anche doppiatrice.

Come riporta Wikipedia, la nonna di Giorgia Meloni debuttò nel cinema a diciassette anni, nel film L’eredità dello zio buonanima, di Amleto Palermi. Correva l’anno 1934.

Saranno 8 i film in cui reciterà negli anni ’30, ma occorrerà attendere 11 anni per rivederla al cinema, visto che la settima arte rallentò molto tra la fine degli anni ’30 e la fine degli anni ’40.

Nel 1949 la rivediamo nel film Vogliamoci bene!, regia di Paolo William Tamburella. L’anno seguente recita in Totò cerca casa, di cui parleremo meglio nel paragrafo successivo. Da lì la sua carriera spicca il volo, con tantissimi film lungo tutto gli anni ’50.

A partire dagli anni ’60 la carriera attoriale per il cinema rallenta, con 2-3 film per ogni decennio. Oltre al grande schermo, è impegnata anche nella prosa radiofonica per la Rai, con una esperienza anche nel varietà radiofonico.

Importante la carriera di doppiatrice, doppiando 11 film, di cui due di animazione.

Ha ottenuto anche 1 David di Donatello (1991 – Migliore attrice non protagonista per Verso sera) e 1 Nastro d’argento (1991 – Migliore attrice non protagonista per Verso sera).

E’ morta a Roma, il 6 novembre 2003. In quell’anno è uscito anche l’ultimo film in cui appare: Ti spiace se bacio mamma?, regia di Alessandro Benvenuti.

In quale film la nonna di Giorgia Meloni recitò con Totò

Come detto, Zoe Incrocci ha recitato anche al fianco del grande Totò, nel film Totò cerca moglie, del regista Carlo Ludovico Bragaglia. Nel quale, il principe della risata vive diverse peripezie nello sforzo di maritarsi.

Nel siparietto con la nonna di Giorgia Meloni, egli si reca a casa di persone con scarse capacità vedenti. Il che genera una serie di esilaranti gag, anche perché egli, per metterli a loro agio, indossa degli occhiali da vista che gli rendono difficile la vista.

Zoe Incrocci veste i panni della cameriera, che Totò finisce per abbracciare scambiandola per la ragazza con cui dovrebbe fidanzarsi. Il che provocherà le ire dei suoi familiari e una divertente rissa.

Ecco l’episodio:

