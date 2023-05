Franco Fanigliulo, la triste storia del giullare della musica italia

«Ho un nano nel cervello, un ictus cerebrale». Oltre all’originalità,ha avuto in comune con un altro e molto più famoso cantautore originale degli anni ’70, Rino Gaetano, l’aver predetto la sua morte in una canzone

Figlio di un Marconista della Marina Mercantile e di una pianista, inizialmente la passione per il mare lo convinse, ancora molto giovane, a imbarcarsi come marinaio per diversi anni fino a quando una malattia reumatica lo costrinse ad abbandonare. In seguito svolse diversi lavori saltuari (taglialegna, garzone di bottega, rappresentante di prodotti di bellezza, e infine agricoltore nell’entroterra ligure) componendo musica per hobby.

Scoperto da Franco Ceccarelli, uno dei fondatori dell’Equipe 84, venne presentato a Caterina Caselli che lo fece debuttare nella scuderia di una nuova casa discografica sotto l’egida della CGD, la “Ascolto”, per incidere nel 1977 il primo album, prodotto e arrangiato dallo stesso Ceccarelli, Mi ero scordato di me, largamente ispirato alla grande scuola degli chansonnier francesi, per le aperture melodiche, l’autobiografismo dei testi, e per certe tonalità della voce.

Le canzoni di quell’album, composte in precedenza e attraverso un arco di tempo piuttosto lungo, iniziarono a destare l’attenzione di molti critici. Sempre nel 1977 ebbe una piccola parte cinematografica nel film d’esordio di Roberto Benigni, diretto da Giuseppe Bertolucci, Berlinguer ti voglio bene dove impersonava il cantante di un improbabile gruppo musicale (i “Romeo e i Los Gringos”) che annuncia in diretta durante un concerto la morte della madre di Mario Cioni, il personaggio interpretato dal comico toscano, con la conseguente reazione di quest’ultimo.