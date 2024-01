Cos’è la marionetta gigante a forma di bambina che appare su TikTok

Su TikTok da diversi giorni stanno apparendo molti video di una marionetta gigante con le sembianze di una bambina, che cammina tra la folla in diverse località del Mondo. Un’immagine in fondo inquietante e che può anche essere disturbante.

Del resto, parliamo di un burattino alto 3.5 metri, che rievoca i mostri che appaiono nei film horror. Ma, in fondo, molto simile anche ai personaggi giganti che popolano i cortei di carnevale, anche se solitamente lì apprezziamo più i carri.

Bene, cerchiamo di capire cosa significa la marionetta gigante a forma di bambina che appare spesso su TikTok.

Come spiega Luce! si tratta di Amal, una marionetta gigante partita da Gaziantep, al confine tra Siria e Turchia. Rappresenta una bambina siriana rifugiata di 9 anni, proprio come altri 34 milioni di bambini nella sua stessa condizione.

Il burattino è stato creato dalla celebre Handspring Puppet Company e ha percorso oltre 8mila km. In realtà si tratta di un’iniziativa tenutasi nel corso del 2021, quindi non certo di oggi ma che su TikTok sta impazzando ora.

Il progetto si chiama “Walk with Amal” e sul sito ufficiale viene presentato così:

un’odissea culturale che trascende i confini, la politica e la lingua per raccontare una storia nuova di umanità condivisa e per far sì che il mondo non dimentichi i milioni di bambini sfollati, ognuno con la propria storia, resi oggi ancora più vulnerabili dalla pandemia