Caso Vannacci: quanto ha guadagnato col libro? Cifre pazzesche

Il caso Vannacci ha movimentato i talk show a metà agosto, quando di solito la politica è in vacanza e fornisce poche fonti su cui dibattere. Complice il suo libro “Il Mondo al Contrario“, che sta facendo parlare di sé per le sue frasi audaci, che suonano come un pugno sferrato al politically correct imperante.

Nei dibattiti si è comunque chiarito che i militari possono esprimere proprie opinioni personali, mentre costituisce reato il caso in cui rivelassero informazioni riservate e delicate sul corpo di cui fanno parte.

La curiosità però è tanta: come stanno andando le vendite del libro di Vannacci? Quanto ha guadagnato Vannacci con il libro? Ecco le cifre incredibili.

Quanto ha guadagnato il generale Vannacci con il libro

Come spiega Fanpage, Vannacci ha deciso di auto-pubblicarsi col sistema Kindle Direct Publishing (qui abbiamo spiegato come funziona), scegliendo solo il formato cartaceo a 19,76 euro. Citando i calcoli de Il Post, dal 10 al 27 agosto Il mondo al contrario ha venduto 93.700 copie secondo i dati GfK, società che si occupa di monitorare il mercato dei libri.

Kindle Direct Publishing permette ai suoi autori di trattenere fino al 60% di royalties per ogni copia venduta, ma occorre pure sottrarre i costi della stampa e l’Iva. Dunque, per ogni copia il guadagno dovrebbe attestarsi sui 6,17 euro. Moltiplicato per le copie vendute nei primi 17 giorni di pubblicazione si può già parlare di un guadagno di 578.129 euro.

Tuttavia, se si vuole fare un calcolo più completo, se si considera che il libro di Vannacci ha venduto una media di 5.500 copie al giorno, si arriva a un guadagno totale di 815.674 euro ad oggi. Ma l’onda potrebbe essere ancora lunga e proseguire ancora per qualche settimana.

Quante copie ha venduto Il mondo al contrario del generale Vannacci

Come detto, secondo i calcoli di GfK, società che si occupa di monitorare il mercato dei libri, si parla di una cifra vicino alle 94mila copie, per una media di 5.500 copie al giorno.

