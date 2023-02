Pubblicare libri su Amazon conviene? Guadagni, costi, come fare

In questo articolo vedremo come funziona pubblicare un libro con Amazon Kindle direct publishing, se conviene, i costi, quanto si guadagna.

Tra i tanti servizi offerti dal colosso dell’e-commerce Amazon, troviamo anche la possibilità di pubblicare libri. In questa guida completa vedremo come funziona, se conviene davvero, quali sono i costi, quanto si guadagna.

Del resto, Amazon è nato inizialmente come portale per vendere libri. Dunque, una innovativa biblioteca online, ai quali poi si aggiunsero dischi e vinili dopo un paio di anni. Per poi diventare passo dopo passo la realtà che è oggi e che non ha bisogno d presentazioni.

Di seguito approfondiremo invece il servizio chiamato Kindle direct publishing, rivolto a quanti hanno nel cassetto (anche se sarebbe più giusto dire nella cartella di un pc o di un tablet) un file di testo da pubblicare. O, magari, lo hanno già fatto per altre piattaforme ma cercano altre opportunità.

Amazon Kindle Direct Publishing cos’è

Come detto nell’incipit, si tratta del servizio di Amazon raggiungibile qui offerto a quanti vogliono pubblicare un libro o più libri, sfruttando le enormi capacità della nota piattaforma.

E’ possibile farlo in due formati:

Kindle eBook: per i libri in formato digitale Paperback: per il tradizionale formato cartaceo

E’ possibile pubblicare il libro solo in uno dei due formati o in entrambi. Come vedremo, ciascuna tipologia prevede una fase di editing diversa e dei prezzi da impostare ovviamente diversi.

Una volta completata tutta la procedura, il proprio libro sarà già disponibile sul marketplace di Amazon, generalmente dopo pochi minuti di attesa.

Come funziona pubblicare libri su Amazon

Come funziona Amazon Kindle Direct Publishing? è molto semplice da usare e adatto a tutti quanti abbiano un minimo di dimestichezza col pc. Del resto, si presenta in tutte le sue fasi in modo estremamente chiaro e semplice e consente di salvare una bozza ad ogni passaggio per quanti preferiscono fare tutto con calma e in più volte.

In pratica, occorre ovviamente dapprima loggarsi. La prima buona notizia da dare subito è che basta l’account di Amazon che abbiamo già e che utilizziamo per il nostro shopping. Altrimenti, crearne uno sarà facile e veloce.

Dopodiché dovremo completare il nostro profilo inserendo vari dati. Come il nostro indirizzo, il codice fiscale, l’IBAN del conto corrente bancario dove riceveremo i pagamenti (il nome del titolare deve essere lo stesso del publisher), ecc.

Fatto ciò passeremo alla realizzazione del libro pigiando il bottone in giallo “Crea“. Prima di passare all’editing, bisogna scegliere il formato (se è digitale, carteceo, una collana o con copertina rigida). Dopo aver completato tutto il procedimento, il libro potrà comunque essere creato anche nelle altre versioni.

Dobbiamo prima scegliere titolo, sottotitolo, descrizione e categoria. Poi dovremo caricare il file del testo e creando una copertina (possiamo anche caricarne una se già l’abbiamo).

La creazione della copertina del libro è molto semplice: ci vengono proposte più alternative grafiche (layout) tra posizionamento del testo (titolo, sottotitolo, autore, ecc.) e l’immagine. Per la versione cartacea dovremo anche impostare il design della quarta di pagina. Ma tutto è molto semplice e intuitivo e sicuramente soddisfacerà le vostre esigenze.

Infine, dovremo impostare un prezzo, che come anticipato in precedenza cambia se il libro è solo in formato eBook o anche cartaceo. Influenzando anche il guadagno finale.

Nel primo caso, potremo scegliere un prezzo inferiore o superiore a 9.99 euro. La scelta è importante perché se superiore, la nostra royality per unità venduta sarà del 70%. Mentre se superiore a quella cifra, sarà del 30%.

Nel formato cartaceo, invece, non ci sono vincoli ma è bene ricordare che sul guadagno finale incidono anche i costi di stampa (riportati con trasparenza da Amazon) e di spedizione. In tal caso il guadagno sarà di circa il 40% sul prezzo, anche qualcosa in meno.

Dobbiamo anche scegliere il marketplace di destinazione del nostro libro e questa scelta va effettuata in base alla lingua dello stesso. Se è in italiano, meglio scegliere .it, se è in americano .us, se è in tedesco .de, e così via. Inoltre, se abbiamo già un ISBN disponibile, perché magari il libro è già stato pubblicato altrove, possiamo inserirlo. Oppure Amazon ce ne assegnerà uno in automatico.

Completato il tutto, non resta che attendere la pubblicazione. Che sarà riportata nell’elenco dei nostri libri. Per i Kindle ebooks la dicitura sarà Online, per il formato cartaceo sarà Pubblicato. Saremo comunque avvisati da una mail.

Per il formato Kindle non occorrerà attendere molto, mentre per il formato cartaceo potrebbero volerci fino a 72 ore.

E’ possibile controllare tutte le informazioni principali dalla propria area privata: dall’elenco dei propri libri (Bookshelf), alle statistiche relative a vendite e guadagni (Reports), passando per il forum dove pubblicare o partecipare ai Topics degli altri (Community) fino alle varie iniziative per promuovere il proprio libro (Marketing).

Pubblicare libri su Amazon costi

Quanto costa pubblicare con Amazon Kindle Direct Publishing? Siamo giunti ad un’altra buona, anzi, ottima notizia. Il servizio è completamente gratuito. Quindi potremo pubblicare il nostro libro sul marketplace gratuitamente. Ci verrà sottratta una percentuale sul guadagno solo ad ogni vendita effettiva. Il che ci sembra anche giusto.

Altre realtà editoriali, invece, prevedono un costo iniziale (si pensi al servizio offerto da Il filo, pubblicizzato da LaRepubblica)

Se poi vogliamo pubblicizzare maggiormente il nostro libro, allora potremo scegliere il servizio Promuovi e pubblicizza raggiungibile nella stringa del libro in questione, pigiando sui tre pallini. Una volta fatto ciò si aprirà una nuova pagina che ci spiegherà in breve il servizio e ci darà delle opzioni di promozione disponibili.

Pubblicare libri su Amazon guadagni

Quanto si guadagna con Amazon Kindle Direct Publishing? Tutto dipende da alcuni fattori, come:

il prezzo che abbiamo scelto il formato del libro e le relative royalities previste l’interesse che gli utenti hanno per l’argomento che tratta la nostra capacità di promuovere il libro

Quanto a quest’ultimo punto, oltre all’opzione di promuoverlo mediante i servizi che la stessa Amazon Kindle offre, possiamo comunque cercare di fare auto-promozione con altri canali. Dal classico passaparola tra parenti, amici e colleghi allo spam su Forum, email, pagine o post su Facebook che trattano lo stesso argomento e senza ovviamente esagerare altrimenti si rischia di contrariare i potenziali acquirenti anziché stimolarli all’acquisto.

Se abbiamo più libri pubblicati o in cantiere, potremmo anche creare un Blog dove ne parliamo con tanto di link all’acquisto. Oppure, e magari anche, creare una pagina Facebook per la nostra attività di autore. Inoltre, perché non sfruttare altri Social come TikTok o Instagram?

Molto dipende anche dai nostri obiettivi: se lo facciamo per diletto e ci basta già solo sapere che sia online, oppure vogliamo costruirci un buon profitto.

Conviene pubblicare libri su Amazon?

Conviene utilizzare Amazon Kindle Direct Publishing? La risposta è Sì, Per due ragioni:

il servizio non ha un costo il libro finisce su un marketplace dalle straordinarie potenzialità il servizio è molto semplice da utilizzare e per di più completo

Posso pubblicare libri su Amazon già presenti su altre piattaforme?

La risposta qui è: dipende. Da cosa? Dal tipo di servizio che offrono le altre piattaforme sulle quali abbiamo già pubblicato il libro.

Se si tratta di piattaforme di self-publishing che offrono una semplice vetrina, senza alcuna velleità editoriale, allora non dovrebbero esserci problemi. Se invece sono vere e proprie case editrici, con tanto di contratto di esclusiva, allora lì potrebbero sorgere problemi di copyright.

Conviene leggere i termini e le condizioni del servizio che abbiamo già in essere e se si hanno dubbi, magari contattare la loro assistenza clienti. E perché no, anche quella di Amazon, solitamente molto cortese, veloce e risolutiva. Onde evitare problemi futuri, soprattutto se il libro sta andando a gonfie vele.

Potrebbe essere per loro un pretesto per spillarvi soldi!

Conclusioni

Amazon Kindle Direct Publishing è il servizio del colosso dell’e-commerce destinato a quanti vogliono pubblicare un libro.

Semplice ed intuitivo, senza costi (salvo quelli aggiuntivi di promozione se si vuole sfruttarli), dalle grandi potenzialità alla luce del bacino di utenti che vanta.

Il guadagno dipende da diversi fattori e dalle nostre ambizioni.

Ricevi news senza censure su Telegram

– / 5 Grazie per aver votato!