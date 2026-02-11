Kurt Cobain è stato ucciso? Le 6 prove presunte

L specialista forense Brian Burnett ha contestato la versione ufficiale del suicidio ritenendo che Kurt Cobain sia stato ucciso.

Kurt Cobain, indimenticato front-man dei Nirvana, tra i gruppi maggiormente rappresentativi del genere Grunge e icona degli anni ’90, nonché simbolo del malessere di una generazione sbandata, disperata, che vive nel malessere, senza punti di riferimento.

Fu trovato privo di vita la mattina dell’8 aprile 1994 da un elettricista nella sua villa sul lago Washington. La versione ufficiale riporta che si sarebbe suicidato con un colpo di fucile alla testa. Essendo morto a 27 anni, Kurt Cobain entrò di diritto nel famigerato Club 27, composto dai cantanti morti a quella età per una fatale coincidenza.

Nel suo corpo sono state inoltre rinvenute massicce quantità di eroina, mentre accanto al cadavere venne ritrovata una lettera di addio alla sua famiglia e al suo pubblico. Segno dell’intenzionalità di volersi togliere la vita.

Kurt Cobain divenne una icona Pop suo malgrado, il che acuì il suo mal di vivere, fino a compiere un gesto estremo.

Tuttavia, lo specialista forense Brian Burnett sull’International Journal of Forensic Science ha contestato questa versione ufficiale della morte dell’artista per suicidio. Per Burnett si sarebbe trattato di omicidio.

Kurt Cobain ucciso: le presunte prove dell’omicidio

Come riporta Il fatto quotidiano, tra le prove troviamo:

i danni agli organi sarebbero compatibili con la mancanza di ossigeno causata da un’overdose di eroina, quindi non da una morte istantanea da arma da fuoco; le mani del cantante erano insolitamente pulite nonostante un colpo di fucile alla testa; il bossolo è stato trovato inclinato in una posizione non compatibile con quella di una traiettoria per suicidio; il sangue sulla maglietta suggerisce che il corpo è stato spostato; le maniche di Cobain erano arrotolate e il kit per l’eroina è stato trovato a diversi metri di distanza; sul famoso biglietto d’addio le ultime quattro righe sembrano scritte con una grafia diversa e quindi da una mano differente da quella di Cobain.

Secondo Burnett:

A me sembra che qualcuno abbia messo in scena un film e volesse che apparisse assolutamente che si trattasse di un suicidio. La ricevuta della pistola è nella sua tasca. La ricevuta dei proiettili è nella sua tasca. I proiettili sono allineati ai suoi piedi

Ma la versione ufficiale ribadisce il suicidio. Sia il dipartimento di polizia di Seattle che il medico legale hanno rifiutato di riaprire il caso per insufficienza di prove concrete.

